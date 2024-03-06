Начали поиски трех пропавших при пожаре в Туве сотрудников ТЭЦ
Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе увеличилось до 18 человек, из них девять госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Местонахождение трех работников неизвестно, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.
«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех», - сообщил он.
По информации Владислава Ховалыга, госпитализировали 18 человек. Состояние девяти из них средней тяжести, еще трех - близкое к удовлетворительному. Глава региона заявил, что пострадавших увезли на лечение в Кызыл.
На котельной Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и задымление, сообщило МЧС. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Спасатели заявили, что эвакуировали 21 человека.
Последствия пожара сняли на видео. Котлы не получили повреждений, но центральное отопление отключили до вечера.