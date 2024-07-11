Мужчина погиб от удара током в Байкале

В ведомстве уточнили, что днем 10 июля в Кабанском районе на берегу озера Байкал в поселке Танхой у водонапорной башни нашли тело мужчины.

Предположительно, школьница зашла в воду и ее ударило током. Девочка закричала, знакомый бросился ей на помощь и помог выбраться из озера. Однако сам умер в воде, получив электротравму. Подростка в тяжелом состоянии привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что рядом с местом купания в озере находился электрический насос для забора воды.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Точную причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия сообщили, что проконтролируют расследование дела, а также дадут оценку исполнению законодательства при эксплуатации электроприборов.

Ранее в Удмуртии комбайн ехал по полю и задел высоковольтные провода выгружным шнеком. В этот момент водитель прикоснулся к машине и получил смертельный удар током.