20 апреля 2024, 07:36

Мотоцикл перевернулся в Южном Бутово, водитель погиб

Unsplash
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Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутово, наехав на бордюр. Водитель погиб. Об этом сообщил источник «360».

Авария случилась около 06:00 у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо.

Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт. Жертве было 42 года. Мужчина превысил скорость, и мотоцикл протаранил ехавший впереди грузовик с цистерной. Байкер погиб на месте - его травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее он 14 раз попадался на нарушениях правил дорожного движения.

Мотоциклы ДТП
20 апреля 2024, 04:45
Несколько беспилотников сбили над Рязанской областью
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Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили беспилотники в небе над Рязанской областью. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», - написал он.

Количество сбитых дронов Малков не назвал.

Этой же ночью глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что после взрыва беспилотника в Малоярославецком районе рядом с электроподстанцией «незначительно повреждена энергетическая инфраструктура ». Он отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Также на энергообъекте в Смоленской области случился пожар после атаки двух украинских БПЛА. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, загорелась емкость с ГСМ.

Пожары Беспилотники Взрывы ПВО
20 апреля 2024, 04:37
Жительница Пермского края подошла к подъезду своего дома и загадочно пропала
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Жительница города Березники Пермского края пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты — Пермь».

Жительница города Березники Пермского края пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты - Пермь».

В публикации сказано, что в последний раз женщину видели 18 апреля, примерно в 22:00. Она находилась около подъезда своего дома.

«Я смотрел в окно, она подошла к дверям подъезда и нажала домофон. Я пошел открывать дверь, но она не поднялась», - рассказал муж пропавшей.

Супруг местной жительницы обратился в полицию и написал заявление о пропаже жены.

Ранее в Екатеринбурге пропал местный житель при загадочных обстоятельствах. Он ушел из дома и не вернулся. Как уточнили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», 27-летний мужчина отправился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Что именно его на это сподвигло - неизвестно.

Пермский край Женщины Мужчины Полиция
20 апреля 2024, 04:22
Замешанная в скандале с групповым сексом уральская школьница бросила школу
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Школьница из Первоуральска, попавшая в феврале в скандал с групповым сексом, уже месяц не посещает занятия. Об этом изданию Ura.ru рассказал ее знакомый.

«Последний раз в школе я ее видел около месяца назад. Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», - поведал на условиях анонимности собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии Первоуральска заявили, что школьница посещает занятия.

Согласно неофициальной версии, девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля групповым сексом. Школьники сняли весь процесс на видео. Изначально на вечеринке было пятеро старшеклассников , но двое потом ушли. По некоторым данным, школьники распивали алкоголь.

Следователи возбудили уголовное дело , правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Фигурантам грозит до шести лет колонии.

Уголовное дело Школы Скандалы Видео Школьники Секс
20 апреля 2024, 01:10
После взрыва БПЛА в Калужской области повредилась энергоструктура
Freepik
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Ночью после взрыва беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области рядом с электроподстанцией незначительно повредилась энергетическая инфраструктура. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», - написал он.

Ранее стало известно о двух пострадавших после атаки украинских БПЛА по Белгородской области. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, два человека получили ранения в Шебекино и в Разумном-71. Один из них отказался от госпитализации и получает амбулаторную помощь врачей. Другого положили в городскую больницу № 2.

Также 17 апреля российские системы ПВО сбили над небом Белгородской области 14 снарядов , выпущенных из украинских РСЗО Vampire.

Беспилотники Взрывы ПВО

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