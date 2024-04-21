Москвич случайно застрелил шестилетнюю девочку в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 52-летний житель Москвы случайно застрелил шестилетнюю девочку. Мужчину задержали.

Выяснилось, что 20 апреля обвиняемый был на дачу у друзей в деревне Мартемьяново, расположенной в городском округе Наро-Фоминск. Там он с товарищами развлекался, стреляя из пневматического оружия по алюминиевым банкам.

«В момент передачи винтовки, действуя по неосторожности, произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок и пуля попала в область груди девочки», - передали в СК.

Пострадавшую экстренно доставили в хирургическое отделение больницы, но несмотря на усилия врачей она скончалась. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Ранее жителя Удмуртии приговорили к пожизненному заключению за убийство своих детей. По версии следствия, мужчина нашел составленное женой заявление на расторжение брака. Не желая, чтобы семилетний сын и трехлетняя дочка остались после развода с матерью, он зарезал мальчика и девочку, пока они спали.