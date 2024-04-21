21 апреля 2024, 15:42

Москвич случайно застрелил шестилетнюю девочку в Наро-Фоминске

Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи предъявили обвинение москвичу за причинение смерти ребенку по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области.

В Наро-Фоминске 52-летний житель Москвы случайно застрелил шестилетнюю девочку. Мужчину задержали.

Выяснилось, что 20 апреля обвиняемый был на дачу у друзей в деревне Мартемьяново, расположенной в городском округе Наро-Фоминск. Там он с товарищами развлекался, стреляя из пневматического оружия по алюминиевым банкам.

«В момент передачи винтовки, действуя по неосторожности, произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок и пуля попала в область груди девочки», - передали в СК.

Пострадавшую экстренно доставили в хирургическое отделение больницы, но несмотря на усилия врачей она скончалась. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Ранее жителя Удмуртии приговорили к пожизненному заключению за убийство своих детей. По версии следствия, мужчина нашел составленное женой заявление на расторжение брака. Не желая, чтобы семилетний сын и трехлетняя дочка остались после развода с матерью, он зарезал мальчика и девочку, пока они спали.

Наро-Фоминск Дети Больницы Врачи Россия Оружие
21 апреля 2024, 16:18
Огнеборцы потушили пожар в Горно-Алтайске
Пресс-служба МЧС
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Сухая трава загорелась в Горно-Алтайске, огонь охватил участок в два гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огнеборцы потушили пожар и не допустили его распространения. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС, для работы они задействовали четыре единицы техники.

В ведомстве напомнили жителям Республики Алтай о том, что в местах отдыха нельзя оставлять непотушенные костры. В пресс-службе добавили, что причиной пожара могут также стать тлеющие спички и окурки.

Ранее лесной пожар зафиксировали в Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах. О ЧП экстренным службам сообщили местные жители. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Для ликвидации пожара им потребовалось меньше часа. В Комлесхозе предупредили, что за поджог предусматривается административная и уголовная ответственность, в том числе наказание в виде штрафов и лишения свободы.

Пожары МЧС РФ Россия
21 апреля 2024, 15:51
Нефтепровод загорелся на востоке Сирии
Global Look Press
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В провинции Хомс на востоке Сирии вспыхнул нефтепровод. На место прибыли пожарные, сообщило агентство SANA.

Издание уточнило, что очаг возгорания выявили на линии нефтепровода к востоку от Фурклуса. Прибывшие на место огнеборцы ликвидируют пожар.

Радиостанция Sham FM сообщила , что пожарные на пепелище нашли тело мужчины, около него обнаружили режущие инструменты.

Накануне ранним утром в Санкт-Петербурге на Полевой Сабировской улице загорелся ангар, в котором хранили лакокрасочную продукцию. Более 30 спасателей на семи спецмашинах приехали на место ЧП для тушения огня. Пожару, площадь которого составила 450 квадратных метров, присвоили повышенный ранг сложности.

Пожары Сирия
21 апреля 2024, 14:43
Полиция начала проверку после смертельного ДТП в Мытищах
Пресс-служба МВД
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Сотрудники полиции приступили к проверке по факту аварии в с двумя иномарками в Мытищах. Водитель одной из машин погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городе Мытищи», - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

По данным МВД, вечером 20 апреля рядом с жилым домом на улице Станционная 23-летний водитель автомобиля Hyundai вылетел на встречку и задел машину Mitsubishi. От удара Hyundai отбросило на припаркованный грузовик с полуприцепом. Иномарка загорелась. Водитель Hyundai от полученных травм погиб на месте аварии.

Ранее на МКАД грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Обошлось без пострадавших.

Мытищи ДТП
21 апреля 2024, 14:28
Авария с участием фуры и трех авто произошла на МКАД
РИА «Новости»
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Грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковушками на внутренней стороне 18-го километра МКАД. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. В одном из автомобилей находились взрослый и ребенок, их осматривают медики. Из-за ДТП перекрыли первую полосу движения.

По данным источника, в аварию попали легковые автомобили «Газель», Hyundai, Mitsubishi и грузовик. На место приехали сотрудники полиции и скорая помощь. К месту ЧП также прибыла санитарная авиация для оказания первой помощи.

Ранее смертельное ДТП с фурой произошло в Мытищах. Иномарка на большой скорости влетела в грузовой автомобиль, водитель легковушки погиб.

За день до этого в Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой. Авария произошла на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе, пострадали 10 человек. По данным МВД, автобус врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции.

Грузовики ДТП Москва

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