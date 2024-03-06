Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ попал на видео

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На ролике запечатлели непосредственно сам хлопок. Сначала на кадрах виден мощный взрыв, сразу после которого в небо поднялся столб черного дыма.

Немногим ранее появилось видео после ЧП на станции. На кадрах показали разрушенное взрывом здание. Очевидцы рассказали, что хлопок слышал весь город, а в расположенных неподалеку домах из-за взрыва открылись двери. Жители лишились отопления.

О происшествии на Шагонарской ТЭЦ стало известно утром 6 марта. Предварительная причина взрыва - детонация угольной пыли. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В результате ЧП 23 человека получили ранения.