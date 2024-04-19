Молния ударила по ВПП в аэропорту в Северной Осетии

«Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по устранению повреждения», - сказано в публикации.

Авторы сообщения отметили, что воздушная гавань возобновит работу в течении двух часов.

В июне прошлого года молния ударила в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как разряд грома поразил воздушный транспорт. Пассажиры внутри услышали щелчок и увидели вспышку. При этом на борту никто не пострадал, на полет природное явление не повлияло. По словам бортпроводников, в самолетах встроена защита от таких случаев.