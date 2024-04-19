19 апреля 2024, 23:48

Молния ударила по ВПП в аэропорту в Северной Осетии

Freepik
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Аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрыли на кратковременные ремонтные работы. Во взлетно-посадочную полосу воздушной гавани ударила молния. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации региона в Telegram-канале.

«Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по устранению повреждения», - сказано в публикации.

Авторы сообщения отметили, что воздушная гавань возобновит работу в течении двух часов.

В июне прошлого года молния ударила в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как разряд грома поразил воздушный транспорт. Пассажиры внутри услышали щелчок и увидели вспышку. При этом на борту никто не пострадал, на полет природное явление не повлияло. По словам бортпроводников, в самолетах встроена защита от таких случаев.

Самолеты Работа Ремонтные работы
19 апреля 2024, 23:56
Измученная лиса с капканом на лапе забрела в подмосковный поселок Европа
Freepik
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Дикую лису с капканом на лапе обнаружили в поселке Европа в Московской области. Как стало известно «360», животное бродит по жилым улицам в поисках еды.

Ранее специалисты Приморского края вызволили из капкана краснокнижного детеныша амурского тигра. Впервые его нашел местный житель. Он позвонил экспертам с просьбой помочь тигренку.

«Приходит в поисках пищи, так как у многих установлены грили и мангалы на территории участков, идет на запах», - рассказал источник.

Неравнодушные наняли специалиста по отлову животных, однако поймать лису не удалось. Когда эксперт приехал, то начался ливень, поэтому зверь спрятался.

Сейчас местные жители тоже ищут лису. Открыли сбор средств на необходимые процедуры - отлов, прививки, лечение и питание.

В Telegram-канале «Ильинское. Новости» опубликовали фото и видео с хищником. На них видно, как лиса с опаской осматривает окрестности. На передней лапе у животного висит капкан. Один из очевидцев за кадром подозвал зверя к себе, однако тот не решился подойти.

Животные
19 апреля 2024, 20:28
Припортовая инфраструктура получила повреждения под Одессой
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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», - написал он.

До случившегося появились сообщения, что в городе прогремело несколько взрывов.

По данным украинского канала, в Днепропетровске зафиксировали две серии взрывов. Тогда по всей Украине объявили воздушную тревогу. Под Одессой она действовала в 04:40.

Накануне мощный взрыв прогремел в Харькове. Перед этим жители области слышали сирены воздушной тревоги.

Взрывной волной также накрыло Ивано-Франковскую область Украины 18 апреля. Ранним утром жителей оповестили о воздушной тревоге. К 07:00 в области стало тише - оповещение выключили.

Одесса Обрушения
19 апреля 2024, 20:27
Несовершеннолетние избили мужчину на северо-востоке Москвы
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Несовершеннолетние избили 35-летнего мужчину на северо-востоке Москвы. Их заключили под стражу, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, трое фигурантов вступили в конфликт с незнакомцем. На почве личной неприязни один из обвиняемых взял камень и ударил мужчину по голове, остальные участники потасовки стали его избивать.

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. За его жизнь и здоровье борются врачи.

«Обвиняемым в нападении на мужчину на северо-востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее в Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта. Его обвинили по статье «Хулиганство».

Мужчины Аресты Москва
19 апреля 2024, 20:12
«Все дотла». Горящий балкон в многоэтажке на Борисовских Прудах сняли на видео
Телеканал «360»
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Пожар вспыхнул на балконе одной из квартир 17-этажного дома на Борисовских Прудах в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на 14 этаже. Из здания пришлось эвакуировать минимум двух человек. Обошлось без пострадавших.

Однако у пожарных возникли сложности: они не могли поставить автоматическую лестницу и добраться до очага возгорания из-за плотно припаркованных машин. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«Там все дотла», - прокомментировал автор ролика.

Предварительно, вспыхнули вещи, огонь охватил площадь в три квадратных метра, но причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар произошел в московском спорткомплексе на Пятницком шоссе. Вспыхнул утеплитель. Людей из здания оперативно эвакуировали.

Пожары Видео Машины Москва Квартиры

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