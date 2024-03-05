05 марта 2024, 09:48

МЧС опубликовало кадры с тушением пожара в трехэтажке в Зернограде

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Спасатели локализовали пожар в жилом трехэтажном здании в Зернограде в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 35 жильцов. Часть из них прибыли в пункты временного размещения.

«Эвакуированы 35 жильцов: из них 11 находятся в пунктах временного размещения, пожелали остаться у родственников - 24», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 50 огнеборцев, для тушения пожара спасатели также задействовали 15 единиц техники. На опубликованных МЧС кадрах видно, что здание охвачено дымом, внутри него можно заметить языки пламени.

Ранее крупный пожар произошел в столице - огонь вспыхнул в доме на улице Скульптора Мухиной. По информации источника «360», загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже в 14-этажном здании. Огнеборцы присвоили пожару первый ранг. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
05 марта 2024, 09:40
Вооруженная «розочкой» дебоширка атаковала мужчин в московском баре
РИА «Новости»
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Нетрезвая девушка, вооружившись «розочкой» из разбитого пивного бокала, напала на мужчин в баре в центре Москвы. В результате пострадал сотрудник заведения, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 28-летняя жительница Чебоксар отдыхала в одном из баров Москвы, распивая пиво. Спустя какое-то время девушка начала скандалить и кричать на окружающих людей.

Бармен и один из гостей решили успокоить посетительницу, сделав ей замечание. В ответ на это женщина еще больше разозлилась, разбила пивной бокал, сделав из него «розочку», и напала на мужчин.

В итоге дебоширка порезала бармену руку, а гостю заведения едва не проткнула шею. Сейчас все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители под контролем прокуратуры.

Сотрудники полиции в Москве также задержали 56-летнюю женщину по подозрению в убийстве. Предположительно, она зарезала свою знакомую во время ссоры.

Поножовщины Полиция Москва
05 марта 2024, 09:12
Москвич выстрелил себе в голову из пистолета из-за обиды на мать-игроманку
РИА «Новости»
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В Москве местный житель решил напугать мать, прострелив себе голову из пистолета. Он это сделал из-за обиды на женщину, которая очень любила играть в компьютер, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях житель столицы, вернувшись домой, захотел поужинать, но места на кухне не оказалось: стол заняла его мать, увлеченная компьютерной игрой.

Мужчина разозлился и устроил скандал. Он заявил пенсионерке, что его в этой семье не любят, а также прокричал: «Нет человека - нет проблемы». Затем отправился в комнату, а женщина продолжила играть.

Спустя какое-то время в квартиру пришли врачи и сотрудники полиции. Москвич встретил их с окровавленным виском. Как выяснилось, обиженный сын выстрелил в себя из пневматического пистолета.

Женщина пояснила полиции, что несколько лет назад сын начал злоупотреблять спиртным, с того момента в их доме участились ссоры. У мужчины есть еще ружье, но пенсионерка спрятала его.

Ранее пьяный житель Москвы открыл стрельбу во дворе ресторана на Лесной улице. Прибывшим на место росгвардейцам мужчина не смог внятно объяснить причину своего поступка.

Стрельба Москва
05 марта 2024, 08:58
Крупный пожар начался в жилом доме на улице Скульптора Мухиной в Москве
РИА «Новости»
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Пожар начался 5 марта в жилом доме № 7 на улице Скульптора Мухиной в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Вспыхнула квартира на четвертом этаже. На место происшествия уже прибыли пожарные. Спасатели проникли в подъезд и приступили к ликвидации возгорания.

«Ранг пожара первый», - передал источник.

Само здание - 14-этажное. Дом не газифицирован.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока неизвестны. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, что из окон полыхающей квартиры вырываются языки пламени, валит густой дым.

Ранее пожар произошел в квартире на улице Маросейка в Москве. Огонь охватил также помещение на четвертом этаже в доме № 13. Из-за происшествия движение по улице перекрыли.

Спасатели Пожары Москва
05 марта 2024, 08:53
Крымский мост временно закрыли для движения поездов
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Поезда в районе Крымского моста остановили, движение по переправе для железнодорожных составов временно недоступно. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Всего из-за закрытия моста остановили девять составов. В компании-перевозчике отметили, что поезда начнут движение, как только получат разрешение на это. В пресс-службе также пообещали пассажирам по возможности сократить отставание от графика из-за временного закрытия моста.

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях», - указали в компании.

Крымский мост также закрывали 4 января - движение в тот день приостанавливали только для автомобилей. Со стороны Тамани перед переправой выстраивалась очередь из 290 машин. Водителям и пассажирам пришлось прождать около часа, пока движение по мосту не возобновили.

Остановку автомобильного потока также фиксировали в начале декабря и конце ноября 2023 года.

Крымский мост Крым Поезда

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