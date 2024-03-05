Массовое побоище произошло на стройплощадке на западе Москвы

Во время мониторинга правоохранители обнаружили в Сети видеоролик, на котором запечатлели конфликт между группой людей на строительном объекте в Солнцеве. По данным ведомства, заявлений от населения по факту случившегося не поступало.

«Телефонограмм из медицинских учреждений по факту причинения кому-либо телесных повреждений в результате конфликта на данном строительном объекте также не поступало», - добавили в пресс-службе.

По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение. Кроме того, правоохранители проводят мероприятия для установления и задержания людей, причастных к совершению противоправных действий.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщили в пресс-службе столичного СК. Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Вечером 10 февраля в одном из кафе на юго-востоке столицы произошла перепалка между иностранцами. Потасовка закончилась стрельбой.