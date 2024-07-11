Лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы
Лифт рухнул в закрытом на реконструкцию 15-этажном здании поликлиники в Краснопресненском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Здание находится на улице Заморенова, территорию огородили.
По информации источника, лифт рухнул с высоты 15 этажа, внутри находились два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.
«Второй пострадавший эвакуирован до прибытия [экстренных служб] рабочими», - указал источник.