Лев напал на 14-летнюю школьницу в Саратове
Лев, содержащийся в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку. Следователи начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Девочку доставили в медицинское учреждение с травмами рук. Ей оказывают необходимую помощь.
«Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.
По данным прокуратуры Саратовской области , нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города. Ведомство также начало проверку по факту происшествия. Его сотрудники оценят законность содержания дикого зверя и исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также проконтролируют ход и результаты следственной проверки.
А 3 марта стало известно, что под Иркутском на восьмилетнего мальчика напала бродячая собака. Следователи возбудили уголовное дело.