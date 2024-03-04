Крупный пожар в автосервисе Химок попал на видео

Возгорание в автосервисе началось в первой половине дня 4 марта. Пять человек успели самостоятельно выбраться из помещений до приезда спасателей. Сейчас на месте ЧП работают 38 специалистов на 11 спецмашинах.

На кадрах видно, что у места происшествия собрались люди. Языков пламени нет, но в небо поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Мост» в Кузнецке. Огонь охватил 1500 квадратных метров, к месту происшествия приехал 51 спасатель. Горение трехэтажного здания попало на видео.