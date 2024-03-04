04 марта 2024, 13:20

Крупный пожар в автосервисе Химок попал на видео

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Мощный пожар в автосервисе в Химках тушат почти 40 спасателей. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Огонь охватил тысячу квадратных метров территории, пламя удалось локализовать, но сотрудники МЧС продолжают разбирать и проливать конструкции.

Возгорание в автосервисе началось в первой половине дня 4 марта. Пять человек успели самостоятельно выбраться из помещений до приезда спасателей. Сейчас на месте ЧП работают 38 специалистов на 11 спецмашинах.

На кадрах видно, что у места происшествия собрались люди. Языков пламени нет, но в небо поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Мост» в Кузнецке. Огонь охватил 1500 квадратных метров, к месту происшествия приехал 51 спасатель. Горение трехэтажного здания попало на видео.

Спасатели Пожары Химки МЧС РФ Видео
04 марта 2024, 12:38
Террористическая атака в Самарской области оказалась не первой
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Попытки совершить террористический акт в Самарской области предпринимаются не в первый раз. Однако специалисты вовремя их пресекают, заявил глава региона Дмитрий Азаров. Его процитировал Telegram-канал Sovainfo.ru.

«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», - указала он.

Утром 4 марта неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку под Самарой. Из-за ЧП пять поездов задержали.

По словам губернатора, на месте уже работают правоохранители и спецслужбы. Жертв и пострадавших нет.

Специалисты уже скорректировали часть маршрутов на железной дороге и перенаправили в обход. По пригородным маршрутам дополнительно обеспечат пассажиров автобусами.

В регионе объявили план «Загорск». Очевидец Евгений Губин рассказал «360» о громком звуке, который напомнил ему переход истребителем звукового барьера.

Терроризм
04 марта 2024, 12:15
Лев напал на 14-летнюю школьницу в Саратове
пресс-служба СУ СК по Саратовской области
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Лев, содержащийся в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку. Следователи начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Девочку доставили в медицинское учреждение с травмами рук. Ей оказывают необходимую помощь.

«Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.

По данным прокуратуры Саратовской области , нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города. Ведомство также начало проверку по факту происшествия. Его сотрудники оценят законность содержания дикого зверя и исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также проконтролируют ход и результаты следственной проверки.

А 3 марта стало известно, что под Иркутском на восьмилетнего мальчика напала бродячая собака. Следователи возбудили уголовное дело.

Саратов СК РФ Животные Школьники Следственный комитет России
04 марта 2024, 12:08
Актер озвучания «Звездных войн» умер на фестивале ужасов
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Актер Марк Додсон, озвучивший персонажей в «Звездных воинах» и «Гремлинах», умер от сердечного приступа на фестивале ужасов Horror Con. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на агентство Stellar Appearances и TMZ.

Артист скончался в субботу, в день своего 64-летия. По словам дочери Додсона, Сиары, он умер в Индиане, где принимал участие в мероприятии Horror Con. Девушка сообщила, что причиной смерти стал сердечный приступ во сне.

Додсон, начавший свою карьеру в 1980-х, озвучил множество фильмов, видеоигр и телесериалов. В списке его работ - «Возвращение Джедая», «Пробуждение силы» и «Эвоки: Битва за Эндор» из вселенной «Звездных войн», обе части «Гремлинов» (включая озвучку могвая в первой части), «Черный Плащ» и многие другие.

Кино Фильмы Войны Фестивали Актеры Звездные войны
04 марта 2024, 11:59
Пьяный пассажир рейса Томск — Москва кидался яблоками
Пресс-служба МВД
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Пассажир рейса Томск — Москва бросил в людей яблоки, а в ответ на замечание ударил бортпроводника. Нарушителя задержали. В отделе полиции мужчина продолжил поедать фрукты. Видео с места происшествия показало Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу на своем сайте.

«Пьяный зашел на борт, начал какие-то яблоки кидать. Потом я спросил о самочувствии, он говорит: „Пьяный“. Я спросил, проблем не будет у нас с вами - нет, не будет», - рассказал член экипажа.

Однако пассажир не успокоился, продолжил задирать других людей и в ответ на замечание ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо. Тогда командир воздушного судна решил оставить его в Томске и вызвал полицию. Мужчину увели в дежурную часть, где, судя по кадрам, он продолжил есть яблоки. От медицинского освидетельствования задержанный отказался.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. После проверки правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство».

Во время рейса Бангкок - Москва пассажир ударил соседа вилкой за просьбу надеть наушники.

Источник «360» рассказал, что у пострадавшего пошла кровь.

Пассажир рейса Томск - Москва бросил в людей яблоки, а в ответ на замечание ударил бортпроводника. Нарушителя задержали. В отделе полиции мужчина продолжил поедать фрукты. Видео с места происшествия показало Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу на своем сайте.

Авиация Самолеты Полиция

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