06 марта 2024, 00:27

Крупный пожар разгорелся под Киевом

Unsplash
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Под Киевом разгорелся масштабный пожар, с которым не могут справиться огнеборцы. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Автор публикации отметил, что пожарные не могут приступить к тушению огня из-за отсутствия дорог в этот районе. По данным очевидцев, горит жилой массив «Осокорки» в левобережной части Киева. Жителям рекомендовали закрыть окна, чтобы не ощущать запах дыма.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг произошел мощный пожар. Пострадали десятки посетителей, а легкие ранения получили 12 человек. По данным сайта парка развлечений, огонь охватил один из водных аттракционов за пределами здания, а затем пламя стремительно распространилось на все строение.

Пожары Дороги Киев
05 марта 2024, 22:57
Грузовик «Почты России» загорелся в районе Лефортово в Москве
РИА «Новости»
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Грузовой автомобиль «Почты России» загорелся на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Об этом сообщил источник «360».

Сигнал о возгорании поступил на пульт в 21:16, на место выехали оперативные службы. По информации источника, горела кабина грузовика КамАЗ «Почты России» на площади пять квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Дептранс Москвы сообщил, что в районе возгорания затруднено движение, заняты две полосы из четырех. Обстоятельства произошедшего выяснят специалисты.

Открытое горение ликвидировали, пожарным потребовалось около 20 минут на тушение огня.

Ранее самолет Superjet, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. На борту лайнера было около сотни пассажиров.

Пожары Грузовики Москва
05 марта 2024, 19:16
Истребитель Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВКС Франции у границы
РИА «Новости»
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Российский истребитель Су-27 подняли в воздух из-за воздушных целей у границы над Черным морем. Там заметили три французских самолета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя „Рафаль-С“ ВКС Франции», - заявили в ведомстве.

При приближении российского воздушного судна иностранные самолеты развернулись от государственной границы России и покинули пространство над акваторией Черного моря. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Истребитель не допустил нарушения границы.

Экипаж Су-27 выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В октябре 2023 года к российской границе над акваторией Баренцева моря приблизился самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Его отогнал российский истребитель МиГ-31.

Черное море Истребители Самолеты Россия
05 марта 2024, 19:12
Бастрыкину доложат о ходе дела с травмированным младенцем в Истре
Pxhere
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Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах, при которых младенец в Подмосковье получил многочисленные переломы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», - уточнили в комитете.

В приемное отделение поступил двухмесячный ребенок со множественными переломами. По предварительным данным, 24-летняя мать младенца из Истры жестоко обращалась с сыном. Как уточнили в Следкоме, уголовное дело расследуют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».

Мать ребенка рассказала, что могла сама случайно сломать сыну руки , одевая его. Травмы ребенок получил больше двух с половиной недели назад, однако он «не пищал». По информации источника «360», женщина не работает, судима не была, но состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России по Истре.

Уголовное дело Дети Истра Россия Следственный комитет России
05 марта 2024, 18:23
Петербургский физрук выбил зубы младшекласснику из-за неудачной шутки
Pxhere
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В Санкт-Петербурге учитель физкультуры ударил по лицу ученика младших классов и выбил ему два зуба. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в школе № 247. Девятилетний мальчик спрятался за углом на перемене, решив напугать одноклассников, но вместо этого оказался перед учителем. Мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника. После этого преподаватель сделал мальчику замечание и пошел дальше. Школьника пришлось доставить в травмпункт.

По данным источника, физрук занимается айкидо и иногда общается с подопечными «слишком жестко». Мужчина получил выговор от завуча и написал объяснительную записку.

В феврале девятилетний школьник в Свердловской области попал в травмпункт с 27 проколами от циркуля на руке. Учительница наказала ребенка за плохое поведение. Полиция организовала проверку.

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