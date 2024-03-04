04 марта 2024, 06:20

Крупные природные пожары в Приморье сняли на видео

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Жителям Приморья запретили гулять в лесу и жечь мусор на юге региона. В Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим. Губернатор региона Олег Кожемяко показал в своем Telegram-канале работу пожарно-спасательных подразделений.

«На территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды», - сообщила пресс-служба администрации округа.

Жителям запретили посещать леса, заезжать в лесные массивы на транспорте, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, проводить на садовых участках огнеопасные работы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, в том числе уголовной.

Администрация сообщила о сложной ситуации с палом травы, особенно около села Сухановка и поселка городского типа Зарубино. Переход огня на жилые дома удалось предотвратить. Для тушения огня в Хасанский округ перебросили дополнительные силы из Владивостока, Михайловского, Октябрьского и других муниципалитетов. К работе привлекли более 300 человек и бульдозеры.

Пожары Лесные пожары Приморье
04 марта 2024, 06:49
Авария с двумя пострадавшими произошла в Южном Бутово
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Ночью 4 марта в Южном Бутово на юго-западе Москвы произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали водитель и пассажирка одной из легковушек, сообщил источник «360».

Авария произошла около полуночи в районе дома по улице Адмирала Лазарева, 36. Столкнулись два автомобиля - Subaru и BMW. Госпитализировали водителя первой машины и пассажирку второй.

На месте ДТП случился разлив топлива. Оперативные службы устранили последствия аварии.

В Екатеринбурге схватили пьяного бизнесмена на Land Cruiser. Мужчина сел за руль без прав, не пристегнулся и отказался остановиться по требованию Госавтоинспекции, завязалась погоня. Правоохранители открыли огонь, машина съехала в кювет и перевернулась. Кроме водителя в авто находилась его 15-летняя дочь, которую после ДТП увезли в больницу. Задержание сняли на видео.

ДТП Москва
04 марта 2024, 03:45
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
РИА «Новости»
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал с оперативной ситуацией на мосту.

Водителей, находящихся в на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь 3 марта Крымский мост также перекрывали для движения автотранспорта. Позже появилась информация об ограничении движения по трассе Таврида в районе Феодосии. Министерство транспорта полуострова опубликовало маршруты объезда закрытого участка.

Как стало известно, в ночь на воскресенье Вооруженные силы Украины попыталась совершить массовую атаку на Крымский полуостров. Звуки взрывов раздавались в районе Феодосии. Утром 3 марта Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО 38 беспилотников ВСУ над Крымом.

Крымский мост
04 марта 2024, 03:13
Огненный смерч впервые обрушился на Приморский край
РИА «Новости»
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Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморском крае, где бушуют природные пожары. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Коридзе уточнила, что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не прогнозируется , что не способствует тушению пожаров.

В соцсетях появилось видео необычного вихря, который вздымался на десятки метров. Очевидцами явления стали жители приморского поселка Провалово Хасанского округа.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, что с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа зарегистрировали 23 термоточки. Вместе с краевым специалистами пожар тушат работники «Авиалесоохраны» и «Земли леопарда».

«Угрозу населенным пунктам „отбили“», - отметили в сообщении.

Сейчас тушением палов занимаются более 300 человек. Также задействовали бульдозеры для прокладки противопожарных полос. Видео с места ликвидации пожаров опубликовал в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.


Пожары Лесные пожары Приморье
04 марта 2024, 02:38
Волонтера накрыло лавиной и унесло в Тихий океан на Камчатке
РИА «Новости»
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Волонтера Артема Васильева, попавшего под лавину в Кроноцком заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан. Об этом сообщила пресс-служба природного заказника.

Волонтер помогал патрульной службе резервата.

«По предварительной информации, при выполнении обхода территории по побережью, в районе мыса Чажма, произошел самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артем. В результате чего он оказался в воде», - сообщили в заповеднике.

Госинспекторы пытались помочь 33-летнему мужчине, но не справились со стихией. В заповеднике предположили, что его унесло течением в Тихий океан.

Информацию о пропавшем передали экстренным службам, а также находящимся в районе судам. Поиски результатов не принесли. С утра спасательная операция продолжится.

В октябре прошлого года два автомобиля перевернулись во время переправы через реку Паужетка на Камчатке. В одной из машин находился миллионер Игорь Редькин. В результате происшествия два человека пропали без вести. На следующий день спасатели нашли в реке тело одного из пропавших.

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