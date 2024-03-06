06 марта 2024, 06:55

Количество пострадавших на ТЭЦ в Туве увеличилось почти вдвое

Пресс-служба МЧС
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При пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе получили травмы работники предприятия. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщило правительство Республики Тыва.

Пожары
06 марта 2024, 04:34
Четыре человека погибли на пожаре в Зеленограде
Пресс-служба МЧС
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При пожаре в одноэтажном частном доме в Зеленограде погибли четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.


Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, пожарные опасались перехода пламени на соседний дом. Позднее обрушилась кровля в 20 «квадратов».

Из горящего здания вывели четырех жильцов. Сначала спасатели сообщили, что погибли два человека, позже информацию уточнили - скончались четверо.

Пожар удалось локализовать к 02:00, спустя два часа возгорание ликвидировали. Эксперты установят причины произошедшего.

Кадры пожара в трехэтажном доме в Ростовской области опубликовали ранее. Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания.

Пожары МЧС РФ Россия Москва
06 марта 2024, 00:27
Крупный пожар разгорелся под Киевом
Unsplash
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Под Киевом разгорелся масштабный пожар, с которым не могут справиться огнеборцы. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Автор публикации отметил, что пожарные не могут приступить к тушению огня из-за отсутствия дорог в этот районе. По данным очевидцев, горит жилой массив «Осокорки» в левобережной части Киева. Жителям рекомендовали закрыть окна, чтобы не ощущать запах дыма.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг произошел мощный пожар. Пострадали десятки посетителей, а легкие ранения получили 12 человек. По данным сайта парка развлечений, огонь охватил один из водных аттракционов за пределами здания, а затем пламя стремительно распространилось на все строение.

Пожары Дороги Киев
05 марта 2024, 22:57
Грузовик «Почты России» загорелся в районе Лефортово в Москве
РИА «Новости»
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Грузовой автомобиль «Почты России» загорелся на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Об этом сообщил источник «360».

Сигнал о возгорании поступил на пульт в 21:16, на место выехали оперативные службы. По информации источника, горела кабина грузовика КамАЗ «Почты России» на площади пять квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Дептранс Москвы сообщил, что в районе возгорания затруднено движение, заняты две полосы из четырех. Обстоятельства произошедшего выяснят специалисты.

Открытое горение ликвидировали, пожарным потребовалось около 20 минут на тушение огня.

Ранее самолет Superjet, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. На борту лайнера было около сотни пассажиров.

Пожары Грузовики Москва
05 марта 2024, 19:16
Истребитель Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВКС Франции у границы
РИА «Новости»
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Российский истребитель Су-27 подняли в воздух из-за воздушных целей у границы над Черным морем. Там заметили три французских самолета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя „Рафаль-С“ ВКС Франции», - заявили в ведомстве.

При приближении российского воздушного судна иностранные самолеты развернулись от государственной границы России и покинули пространство над акваторией Черного моря. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Истребитель не допустил нарушения границы.

Экипаж Су-27 выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В октябре 2023 года к российской границе над акваторией Баренцева моря приблизился самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Его отогнал российский истребитель МиГ-31.

Черное море Истребители Самолеты Россия

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