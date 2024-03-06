Количество пострадавших на ТЭЦ в Туве увеличилось почти вдвое
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе получили травмы работники предприятия. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщило правительство Республики Тыва.
Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, пожарные опасались перехода пламени на соседний дом. Позднее обрушилась кровля в 20 «квадратов».
Из горящего здания вывели четырех жильцов. Сначала спасатели сообщили, что погибли два человека, позже информацию уточнили - скончались четверо.
Пожар удалось локализовать к 02:00, спустя два часа возгорание ликвидировали. Эксперты установят причины произошедшего.
Кадры пожара в трехэтажном доме в Ростовской области опубликовали ранее. Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания.
Автор публикации отметил, что пожарные не могут приступить к тушению огня из-за отсутствия дорог в этот районе. По данным очевидцев, горит жилой массив «Осокорки» в левобережной части Киева. Жителям рекомендовали закрыть окна, чтобы не ощущать запах дыма.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг произошел мощный пожар. Пострадали десятки посетителей, а легкие ранения получили 12 человек. По данным сайта парка развлечений, огонь охватил один из водных аттракционов за пределами здания, а затем пламя стремительно распространилось на все строение.
Сигнал о возгорании поступил на пульт в 21:16, на место выехали оперативные службы. По информации источника, горела кабина грузовика КамАЗ «Почты России» на площади пять квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.
Дептранс Москвы сообщил, что в районе возгорания затруднено движение, заняты две полосы из четырех. Обстоятельства произошедшего выяснят специалисты.
Открытое горение ликвидировали, пожарным потребовалось около 20 минут на тушение огня.
Ранее самолет Superjet, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. На борту лайнера было около сотни пассажиров.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя „Рафаль-С“ ВКС Франции», - заявили в ведомстве.
При приближении российского воздушного судна иностранные самолеты развернулись от государственной границы России и покинули пространство над акваторией Черного моря. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Истребитель не допустил нарушения границы.
Экипаж Су-27 выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
В октябре 2023 года к российской границе над акваторией Баренцева моря приблизился самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Его отогнал российский истребитель МиГ-31.