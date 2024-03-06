Колесо от большегруза убило водителя эвакуатора в Тюменской области
На трассе под Тюмень — Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
На трассе под Тюмень - Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Самарской области произошло ночью смертельное ДТП. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.
У большегруза отпало колесо, металлический элемент влетел в форточку эвакуатора Tata. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги. От полученных травм 38-летний мужчина, находившийся за рулем эвакуатора, скончался на месте. Второй водитель не пострадал.