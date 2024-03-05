05 марта 2024, 06:47

Иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник во Владивостоке

Пресс-служба Следственного комитета
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Надпись на памятнике «Поспеловская батарея» во Владивостоке оставил уроженец Узбекистана. Он думал, что писал на обычной стене, сообщил знакомый с делом источник РИА «Новости».

«Хотели просто написать, как на стене, не подумали, что это памятник», - сказал он.

Возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК России «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». По информации собеседника агентства, задержанный - уроженец Узбекистана. Другой источник заявил, что мужчина имел вид на жительство в России.

В интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина написали на «Поспеловской батарее» в составе Владивостокской крепости на острове Русском слова Akosh+Sasha краской из баллончика. Пару задержали.

Уголовное дело Приморье Владивосток
05 марта 2024, 06:13
Напавшего на девочку льва в Саратовской области сняли на видео
Пресс-служба Следственного комитета
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В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту нападения льва на 14-летнюю девочку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, лев ранил проходившую мимо вольера девочку. Ее госпитализировали с травмами рук.

«Глава Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в Саратовской области, повлекших травмирование девочки», - сообщила пресс-служба Следкома.

Ведомство показало место происшествия. Льва содержали в вольере на предприятии в Саратове.

Мать потерпевшей рассказала «360», что девочка занималась в конном клубе на территории базы и подошла к вольеру - его не оградили. Животное вцепилось в ее куртку, притянуло и покусало руки.

Саратов Уголовное дело Дети Животные Следственный комитет России
05 марта 2024, 04:37
Уголовное дело возбудили в Новосибирске против матери, на дня оставившей ребенка без еды
РИА «Новости»
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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело против матери, которая оставила на два дня своего восьмилетнего сына в запертой квартире без еды и присмотра. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении 29-летней женщины возбудили по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Восьмилетний мальчик провел в запертой квартире двое суток без еды. Спасатели проникли в квартиру через балкон. Ребенок заявил, что он очень голоден. ЧП произошло 29 февраля.

Ребенка поместили в центр временного содержания. Следователи выясняют условия жизни и воспитания мальчика.

Еда Спасатели Уголовное дело Дети
04 марта 2024, 22:52
«Пока сидим». Экипаж совершившего экстренную посадку A320 отстранили от полетов
РИА «Новости»
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Экипаж самолета «Уральских авиалиний» А320, который совершил 12 сентября 2023 года экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска, отправили в отпуск без содержания. Об этом URA.ru рассказала супруга одного из пилотов Анна Семенова.

Согласно информации издания, комиссия «Уральских авиалиний» рекомендовала компании отстранить пилотов от полетов.

По словам женщины, ее муж ежемесячно пишет заявления на отпуск за свой счет. Изменение ситуации возможно только после того, как компетентные специалисты опубликуют отчет о результатах расследования происшествия.

Как отметил пилот Эдуард Семенов, его семья вынуждена жить на накопления.

«Пока сидим. У меня жена и трое несовершеннолетних детей», - отметил пилот.

Ранее сообщалось, что руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов , посадивших самолет в поле под Новосибирском. Им посоветовали написать заявление по собственному желанию.

Уральские авиалинии Семья Отпуск Самолеты
04 марта 2024, 21:57
Последствия атаки БПЛА в Петербурге устранят в кратчайшие сроки
Freepik
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Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

К вечеру 3 марта восстановили тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Также началось оформление документов для владельцев поврежденных машин.

«Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Мы работаем слаженно и четко», - подчеркнул Беглов.

Повреждения общедомовых конструкций и квартир устранят за счет бюджета. Если потребуется дополнительный ремонт, собственникам предоставят компенсацию на услуги ЖКХ.

Украинский беспилотник, который атаковал жилые дома в Санкт-Петербурге утром 2 марта, могли запустить с территории стран НАТО. Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность государства Прибалтики, Финляндию и Швецию.

Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России - Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы Россия

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