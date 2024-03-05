Иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник во Владивостоке

«Хотели просто написать, как на стене, не подумали, что это памятник», - сказал он.

Возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК России «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». По информации собеседника агентства, задержанный - уроженец Узбекистана. Другой источник заявил, что мужчина имел вид на жительство в России.

В интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина написали на «Поспеловской батарее» в составе Владивостокской крепости на острове Русском слова Akosh+Sasha краской из баллончика. Пару задержали.