08 марта 2024, 17:02

Иномарка с депутатом перевернулась после ДТП в Волгограде

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В центре Волгограда местный депутат Денис Хлыбов попал в дорожную аварию. Пассажирке, находившейся в иномарке, потребовалась медицинская помощь, сообщил сайт 102.ru.

Авторы статьи уточнили, что 8 марта рядом со зданием администрации автомобиль Lada Priora врезался в Mercedes-Benz G-Class. От удара иномарка перевернулась.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили журналистам, что утром 32-летний водитель Lada Priora ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина он вылетел на красный сигнал светофора и врезался в Mercedes.

После ДТП пассажирку Mercedes увезли с травмами в больницу. О состоянии обоих водителей пока ничего неизвестно.

Ранее в Москве советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в аварию. Его служебная машина Toyota Camry столкнулась с автомобилем BMW X5. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП Депутаты
08 марта 2024, 16:34
Неизвестные закидали коктейлями Молотова квартиру в Нижнем Тагиле
Freepik
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На Урале двое мужчин сожгли четырехкомнатную квартиру, забросив в окно коктейль Молотова. Хулиганов объявили в розыск, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным издания, ЧП произошло вечером 4 марта в доме № 15, расположенном по улице Цементной. Момент поджога запечатлели видеокамеры, установленные во дворе.

На кадрах - двое молодых людей, они подошли к дому, заглянули в окно на первом этаже, убедились, что в квартире никого нет. Затем отошли на несколько метров и стали по очереди забрасывать окно коктейлями Молотова.

Пострадавшая тагильчанка рассказала журналистам, что в результате пожара пострадали две комнаты. Огонь повредил много мебели и вещей.

Она призвала причастных связаться с ней, чтобы они возместили убытки. В таком случае ситуация разрешится мирным путем, заключила пострадавшая.

Ранее в Коми полиция задержала семерых подростков за поджоги квартирных дверей. На допросе молодые люди признались, что выполняли за деньги заказы куратора.

Урал Поджоги Пожары
08 марта 2024, 16:28
Число пострадавших лыжниц в Сочи увеличилось до 18
РИА «Новости»
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Число пострадавших лыжниц во время гонок в Сочи выросло. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Количество пострадавших лыжниц при массовом падении на соревнованиях в Сочи увеличилось до 18», - отметили журналисты.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП. Участницы спортивных мероприятий пострадали на курорте «Лаура» из-за непогоды. С различными травмами девушек увезли в больницу.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «360», что никаких погодных аномалий не ожидалось. Серьезно пострадали три лыжницы - они получили переломы. Ранее в Сети появился ролик с лыжной гонки в Сочи.

Больницы Сочи Россия Краснодарский край
08 марта 2024, 15:56
Прокуратура начала проверку после травмирования лыжниц в Сочи
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Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП с лыжницами в горах Сочи. Как минимум девять спортсменок получили травмы в массовом завале во время гонок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители уточнили, что 8 марта на курорте «Лаура» из-за непогоды пострадали участницы спортивных мероприятий. Их с травмами увезли в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь пострадавшим, сейчас жизни и здоровью лыжниц угрозы нет.

Прокуратура оценит работу организаторов спартакиады и должностных лиц.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уточнила «360», что девушки получили травмы, ушибы, а также трем пострадавшим диагностировали переломы.

Ранее на Сахалине сотрудники МЧС провели двойную спасательную операцию. Они помогли заблудившимся сноубордистам выбраться из леса.

Спортсмены Сочи Врачи Погода
08 марта 2024, 15:52
«Ничего страшного». Вяльбе упрекнула лыжниц в Сочи за низкий спортивный уровень
РИА «Новости»
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Спортсменки, которые пострадали во время лыжной гонки в рамках спартакиады в Сочи, не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Об этом газете «Спорт-Экспресс» заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», - отметила она.

Вяльбе напомнила, что лыжники часто сталкиваются с риском получить травмы. По ее мнению, со спортсменками на трассе не произошло ничего страшного, хотя некоторые из них получили переломы.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте?» - указала глава ФЛГР.

Ранее во время спортивного мероприятия в Сочи лыжную трассу накрыла снежная буря. В результате плохих погодных условий пострадали порядка 10 лыжниц. По словам Вяльбе, с серьезными травмами в больницу обратились три человека.

Спортсмены Сочи Россия

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