Хозяина круглосуточного магазина в Балашихе расстреляли

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Неизвестный в Балашихе в упор застрелил хозяина круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Как сообщил один из местных Telegram-каналов , злоумышленник подкараулил жертву у дома.

«Убийца ждал, когда жертва подъедет к дому на автомобиле, и сделал около пяти выстрелов в упор», - написали авторы материала.

Утром 20 апреля в дежурную часть «Балашихинское» поступила информация, что у одного из домов на Свердлова нашли тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Полицейские разыскивают подозреваемого, передали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции проводят розыск лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в городе Балашиха», - передали в министерстве.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве байкера из-за парковки в Люблине. Мужчину и его соучастников нашли Ростовской области.