ФСБ предотвратила теракт в Карелии

По информации ФСБ, мужчина состоял в запрещенном в Белоруссии националистическом «Полке имени Кастуся Калиновского». Завербованный украинскими спецслужбами гражданин выстрелил в сотрудников спецслужб. Террориста ликвидировали. Никто из горожан и правоохранителей не пострадал.

«Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий», - указали в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ нашли у террориста взрывное устройство, изготовленное из британского взрывчатого вещества, американского детонатора и бытового таймера. При себе преступник также имел пистолет и патроны.