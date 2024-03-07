Еще один спецборт МЧС с тепловыми пушками вылетел в Туву

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Помощь направили жителям Тувы, столкнувшимся с отсутствием отопления в результате пожара на территории ТЭЦ.

Оборудование используют для обеспечения теплом объектов социальной инфраструктуры, жилых зданий, а также внутренних сетей теплоснабжения.

Некоторых пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Шесть человек остаются в тяжелом состоянии, еще двое - в крайне тяжелом. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации МЧС, на объекте загорелись котельные, произошел взрыв из-за угольной пыли. К тушению огня привлекли семь человек и четыре единицы техники. В результате ЧП пострадали 23 человека.