07 марта 2024, 11:20

Еще один спецборт МЧС с тепловыми пушками вылетел в Туву

РИА «Новости»
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Из Новосибирской области в Кызыл отправился авиатранспорт МЧС России Ан-74, на борту которого находятся тепловые пушки и обогреватели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Помощь направили жителям Тувы, столкнувшимся с отсутствием отопления в результате пожара на территории ТЭЦ.

Оборудование используют для обеспечения теплом объектов социальной инфраструктуры, жилых зданий, а также внутренних сетей теплоснабжения.

Некоторых пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Шесть человек остаются в тяжелом состоянии, еще двое - в крайне тяжелом. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации МЧС, на объекте загорелись котельные, произошел взрыв из-за угольной пыли. К тушению огня привлекли семь человек и четыре единицы техники. В результате ЧП пострадали 23 человека.

Пожары Отопление МЧС РФ Россия
07 марта 2024, 11:52
Мать в Люберцах отправили под суд за смерть двух детей при пожаре
РИА «Новости»
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В Люберцах передали в суд материалы уголовного дела о гибели двух детей при пожаре в октябре 2023 года. Их мать обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщило ГСУ СКР по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. <…> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - объявила пресс-служба.

Пожар произошел в частном доме в поселке Малаховка. Женщина ушла к соседке, оставив детей одних. Дымоход газового водонагревателя на первом этаже нагрелся и спровоцировал возгорание деревянных конструкций.

Вернувшись, женщина застала детей 2019 и 2021 годов рождения без признаков жизни. Возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На Ореховом бульваре в Москве 6 марта произошел крупный пожар. Очевидец рассказал «360», что сгорела квартира в многоэтажке.

Уголовное дело Люберцы Суд Дети
07 марта 2024, 09:02
Пропавшего в феврале свердловчанина нашли мертвым
РИА «Новости»
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Пропавшего в свердловском поселке мужчину нашли без признаков жизни. Его поисками занимались с 1 февраля в Каменском-Уральском в селе Мартюш, сообщил отряд «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким» - написали волонтеры в соцсети.

Пост о пропаже 45-летнего Владислава опубликовали 13 февраля в группе во «ВКонтакте» отряда «ЛизаАлерт».

Мужчину почти месяц искали волонтеры, полицейские и местные жители.

Тело разыскиваемого нашли вечером 29 февраля. Подробности и обстоятельства смерти мужчины не разглашаются по правилам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В конце февраля в Екатеринбурге также пропал 15-летний подросток. Его удалось найти живым спустя двое суток.

Спасатели Волонтеры Свердловская область
07 марта 2024, 08:49
Осужденные устроили погром в колонии под Саратовом
РИА «Новости»
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Заключенные устроили погром в исправительной колонии № 4 в Пугачеве в Саратовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСИН России.

Заключенные устроили погром 6 марта. Все началось с того, что сотрудники администрации колонии потребовали от одного из осужденных за убийство отдать запрещенный предмет, которым он пользовался.

Заключенный отличается непослушанием. У него 54 взыскания за нарушение порядка. Его содержат в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Мужчина демонстративно отказался выполнять требования сотрудников учреждения.

«[Его] поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество - сломали окна и отсекающие двери в отряде», - подчеркнули в ведомстве.

После проведения беседы осужденные отказались дальше нарушать порядок. Физическую силу к другим заключенным не применяли. Специалисты оценивают нанесенный материальный ущерб. Обстановку в колонии контролируют, учреждение работает в штатном режиме.

Именно в этой тюрьме отбывал наказание «скопинский маньяк» Виктор Мохов , который сидел почти 17 лет за похищение и изнасилования двух девушек. Он вышел на свободу в марте 2021 года.

Саратов Заключенные Россия Мужчины
07 марта 2024, 07:58
Публиковать фото с последствиями применения беспилотников запретили в Ленобласти
РИА «Новости»
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Оперштаб Ленинградской области запретил публиковать и распространять информацию, которая раскрывает последствия применения беспилотников. Решение опубликовали на сайте облправительства.

Оперштаб Ленинградской области запретил публиковать и распространять информацию, которая раскрывает последствия применения беспилотников.

Решение опубликовали на сайте облправительства.

Кроме того, нельзя будет выкладывать фото- и видеоматериалы, а также любые данные, способствующие раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны. Это также касается сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК и промышленности, мостов и портовых зон на территории региона.

Проект нормативного правового акта Ленинградской области об административной ответственности за неисполнение этого решения должны разработать до 15 марта.

Еще летом 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил россиян не выкладывать в Сеть фотографии и видео с объектами системы противовоздушной обороны, объяснив, что противник может использовать эти данные. Накануне, 6 марта, глава Курской области Роман Старовойт в очередной раз обратился к жителям с просьбой не публиковать места прилетов. Он добавил, что, такие фото и видео помогают украинским боевикам и подвергают опасности сотрудников оперативных служб, устраняющих последствия атак.

Фото Ленинградская область Беспилотники Запреты Видео

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