Еще один спецборт МЧС с тепловыми пушками вылетел в Туву
Из Новосибирской области в Кызыл отправился авиатранспорт МЧС России Ан-74, на борту которого находятся тепловые пушки и обогреватели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Помощь направили жителям Тувы, столкнувшимся с отсутствием отопления в результате пожара на территории ТЭЦ.
Оборудование используют для обеспечения теплом объектов социальной инфраструктуры, жилых зданий, а также внутренних сетей теплоснабжения.
Некоторых пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Шесть человек остаются в тяжелом состоянии, еще двое - в крайне тяжелом. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.
По информации МЧС, на объекте загорелись котельные, произошел взрыв из-за угольной пыли. К тушению огня привлекли семь человек и четыре единицы техники. В результате ЧП пострадали 23 человека.