Двое детей погибли в запертом доме при пожаре на Алтае

Пожар случился в селе Турочак, загорелся жилой дом на 120 квадратных метров. На место выехали спасатели МЧС России, они обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без сознания.

Выяснилось, что родители закрыли двери и уехали в магазин. На пожаре работали 19 огнеборцев и шесть единиц техники МЧС, сообщили в ведомстве.

В начале марта в Ростовской области от утечки газа погибла семья с тремя детьми. Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.