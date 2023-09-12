Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сообщили в оперштабе.

Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов сохранять спокойствие. Также оказавшимся на мосту людям нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщения о временном перекрытии движения по Крымскому мосту появились в канале оперативного штаба в 01:38. Причины перекрытия не указываются.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что движение по поврежденной части Крымского моста откроют в течение недели. Пока движение осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе в сторону Керчи. Двустороннее движение по двум полосам запустят к 1 ноября.