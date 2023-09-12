12 сентября 2023, 01:44

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

РИА «Новости»
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сообщили в оперштабе.

Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов сохранять спокойствие. Также оказавшимся на мосту людям нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщения о временном перекрытии движения по Крымскому мосту появились в канале оперативного штаба в 01:38. Причины перекрытия не указываются.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что движение по поврежденной части Крымского моста откроют в течение недели. Пока движение осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе в сторону Керчи. Двустороннее движение по двум полосам запустят к 1 ноября.

Крымский мост
03 марта 2024, 15:02
Названы сроки открытия движения в обе стороны на участке «Тавриды» под Феодосией
РИА «Новости»
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На 89-м километре федеральной трассы «Таврида» под Феодосией запустили реверсивное движение. Об этом в Telegram-канале написал глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», - пообещал министр.

Он подчеркнул, что водители должны обратить внимание на временно установленные дорожные знаки.

Ограничения на трассе «Таврида» ввели в ночь на 3 марта. В Минтрансе республики не называли причины такого решения.

По данным Минобороны, минувшей ночью украинские военные попытались атаковать полуостров , запустив беспилотники. Дежурные средства ПВО уничтожили 38 воздушных целей. Информацию о возможных разрушениях на земле в ведомстве не привели.

Крым Дороги
03 марта 2024, 05:03
Автоэксперт рассказал, какую машину можно купить до миллиона рублей
Freepik
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Автолюбители могут выбрать из большого ассортимента машин с автоматической коробкой передач по цене до миллиона рублей, если обратят внимание на вторичный рынок. Об этом автоэксперт Роман Титов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, за эту цену можно купить такие популярные модели как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.

Главные плюсы этих машин - компактность, недорогое обслуживание, доступность запчастей и надежность. Но надо учитывать, что у автомобилей по цене ниже миллиона, скорее всего, будет большой пробег.

Ранее стало известно, что в Россию могут огранить поставки запчастей. Минпромторг начал обсуждать с бизнес-сообществом возможность убрать из перечня параллельного импорта некоторые автомобильные бренды.

Модели Россия Интервью Машины BMW
02 марта 2024, 11:18
Несколько авиарейсов задержали в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге утром 2 марта задержали несколько авиарейсов из-за густого тумана. Об этом сообщило издание E1.RU.

По информации источника, прибывающие в аэропорт Кольцово самолеты перенаправляют в Челябинск и Пермь.

«Все задерживается в аэропорту наглухо. Не принимают рейсы, самолеты из Барнаула и Иркутска ушли в Пермь, наш порт их не принял. Кто-то летел из Москвы, кружились над Екатеринбургом два часа, в итоге в Челябинске сели», - рассказали пассажиры.

По данным на онлайн-табло, как минимум семь вылетов из Екатеринбурга в настоящее время задерживаются. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что аэропорт работает в штатном порядке.

Ранее летевший из Санкт-Петербурга в Сочи борт авиакомпании «Россия» по техническим причинам вернулся в аэропорт Пулково спустя несколько десятков минут после вылета.

Самолеты Россия Екатеринбург
01 марта 2024, 20:28
Цены сдулись. Нужно ли россиянам запасаться премиальными шинами
РИА «Новости»
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Премиальная резина для легковых автомобилей подорожала в России за год на 34%, а стоимость шин бюджетной линейки незначительно снизилась. Российские шинные заводы прежде всего ориентированы на дешевые модели покрышек массового сегмента, рассказал «360» автомобильный журналист Петр Баканов.

«Если говорить о серьезных размерах резины - от 18 дюймов и выше, - то речь идет о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран. Все это ведет к тому, что подобная продукция дешеветь не будет - только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска», - пояснил специалист.

Приблизительно с апреля автомобилисты начнут «переобуваться». Поэтому, если в мае покупать зимнюю резину, то тогда можно рассчитывать на какую-то скидку. Летняя резина будет более востребованной, и, скорее всего, цены на нее будут расти, пояснил Баканов.

Отечественные автозаводы при выпуске шин в большинстве случаев нацелены на массовый сегмент, особенно это касается размеров до 18 дюймов. Именно такую резину используют большинство автомобилистов. Таким образом отечественная продукция может еще больше подешеветь, резюмировал эксперт.

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин ранее напомнил, что всесезонные шины лучше использовать в регионах с мягким климатом, где нет наледи.

Модели Россия Машины Заводы

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