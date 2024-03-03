Девушка попала под трамвай в Москве
Девушка попала под трамвай в Москве вечером 3 марта. Об этом «360» сообщил источник.
ЧП произошло в районе дома 36 по улице Шаболовка. По предварительным данным, пострадавшей 18 лет, ее достали из-под трамвая с помощью специального гидравлического инструмента и передали бригаде врачей. Состояние девушки неизвестно.
Столичный департамент транспорта в Telegram-канале предупредил пассажиров о задержках движения трамваев № 14, 26 и 47 в районе Шаболовки.
«Маршруты временно изменились. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», - отметили в дептрансе.
В конце февраля под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве пострадала школьница , ее привезли в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой.