Девушка попала под трамвай в Москве

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ЧП произошло в районе дома 36 по улице Шаболовка. По предварительным данным, пострадавшей 18 лет, ее достали из-под трамвая с помощью специального гидравлического инструмента и передали бригаде врачей. Состояние девушки неизвестно.

Столичный департамент транспорта в Telegram-канале предупредил пассажиров о задержках движения трамваев № 14, 26 и 47 в районе Шаболовки.

«Маршруты временно изменились. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», - отметили в дептрансе.

В конце февраля под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве пострадала школьница , ее привезли в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой.