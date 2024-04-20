20 апреля 2024, 23:13

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло

РИА «Новости»
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Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Щелкове увеличилось до 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В результате происшествия пострадали 15 человек - пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

Ход и результаты проверки по факту происшествия находятся под контролем прокуратуры.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области несколько человек получили телесные повреждения. Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции.

Ранее, 19 апреля, сообщалось о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт.

Грузовики ДТП Автобусы Щелково
20 апреля 2024, 20:44
В аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер» из-за беспилотников в небе
РИА «Новости»
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План «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуга из-за появления в небе над Калужской областью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в Telegram-канале.

Из-за введенного режима рейс из Санкт-Петербурга направили на посадку во Внуково. Из-за задержки изменилось расписание вылета из аэропорта «Калуга» в Минеральные воды. После снятия плана «Ковер» самолет вернется в аэропорт и продолжит выполнять полеты по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Беспилотники
20 апреля 2024, 20:43
Убийца балашихинского бизнесмена скрылся от правосудия в Турции
Pixabay
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Подозреваемый в убийстве балашихинского бизнесмена Назима Ахметова скрылся от правосудия в Турции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал «112».

Хозяина круглосуточного магазина расстреляли рано утром, когда он подъехал на автомобиле к дому. Преступник выпустил по жертве около пяти пуль, одна из них попала в сердце.

Полиция объявила подозреваемого в розыск, против него возбудили два уголовных дела. Также в розыск объявили автомобиль, на котором стрелявший скрылся с места преступления. По предварительным данным, подозреваемый вылетел из Шереметьево в Турцию. С ним улетел водитель, сообщил источник Telegram-канала.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства Ахметова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Турция Уголовное дело Преступления Полиция
20 апреля 2024, 20:29
Десять человек пострадали из-за столкновения маршрутки с грузовиком в Подмосковье
РИА «Новости»
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В результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области 10 человек получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции. Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутово, наехав на бордюр. Водитель погиб. Авария случилась у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо. Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт.

Грузовики ДТП Водители
20 апреля 2024, 20:16
В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку
Unsplash
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В аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «360».

Известно, что самолет приземлился у КПП-2. Подробности происшествия уточняются.

Самолеты Аэропорт Шереметьево

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