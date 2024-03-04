Борт со 168 пассажирами едва не рухнул во время посадки в Сочи

ЧП произошло ночью 23 декабря. Экипаж заходил на посадку, зная о приближающемся в район аэродрома назначения грозовом фронте и порывах ветра, превышающих предельные ограничения самолета.

Второй пилот несколько раз предлагал командиру уйти на второй круг, но тот решился это сделать только после попадания лайнера в грозовой очаг. В итоге на второй круг пилоты ушли с нарушением правил. В результате при первоначальной уборке механизации крыла сразу в положение Flaps1 борт летел на крайне низкой скорости, что могло привести к крушению.

Комиссия авиакомпании заключила, что во время ухода на второй круг нагрузка на пилотов возросла настолько, что они не могли анализировать информацию и адекватно на нее реагировать. Неграмотные действия экипажа привели к кратковременной потере управления самолетом.

По окончании внутреннего расследования «Победа» разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления в качестве КВС.

Ранее летевший из Нью-Йорка в Мадрид борт экстренно приземлился в Бостоне из-за серьезной поломки. У самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.