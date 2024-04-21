21 апреля 2024, 14:28

Авария с участием фуры и трех авто произошла на МКАД

РИА «Новости»
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Грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковушками на внутренней стороне 18-го километра МКАД. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. В одном из автомобилей находились взрослый и ребенок, их осматривают медики. Из-за ДТП перекрыли первую полосу движения.

По данным источника, в аварию попали легковые автомобили «Газель», Hyundai, Mitsubishi и грузовик. На место приехали сотрудники полиции и скорая помощь. К месту ЧП также прибыла санитарная авиация для оказания первой помощи.

Ранее смертельное ДТП с фурой произошло в Мытищах. Иномарка на большой скорости влетела в грузовой автомобиль, водитель легковушки погиб.

За день до этого в Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой. Авария произошла на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе, пострадали 10 человек. По данным МВД, автобус врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции.

Грузовики ДТП Москва
21 апреля 2024, 14:43
Полиция начала проверку после смертельного ДТП в Мытищах
Пресс-служба МВД
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Сотрудники полиции приступили к проверке по факту аварии в с двумя иномарками в Мытищах. Водитель одной из машин погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городе Мытищи», - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

По данным МВД, вечером 20 апреля рядом с жилым домом на улице Станционная 23-летний водитель автомобиля Hyundai вылетел на встречку и задел машину Mitsubishi. От удара Hyundai отбросило на припаркованный грузовик с полуприцепом. Иномарка загорелась. Водитель Hyundai от полученных травм погиб на месте аварии.

Ранее на МКАД грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Обошлось без пострадавших.

Мытищи ДТП
21 апреля 2024, 12:40
«Грязно было все». Рабочие заняли новые квартиры в Москве, пока хозяева ждали заселения
Global Look Press
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В Новой Москве в строящемся жилом комплексе «Алхимово» рабочие с комфортом разместились в чужих квартирах. Их законные владельцы рассказали «360», как обнаружили, что кто-то облюбовал их жилье.

Она пояснила, что обратилась в управляющую компанию, но «что-то делать они не торопятся», так что пришлось менять все самим.

«Про рабочих они явно даже не заморачивались, на грязь при приемке особо внимания и не обратили, а грязно было абсолютно все», - посетовала Яна.

Еще одна женщина, купившая квартиру в этом доме перед Новым годом, в беседе с «360» пожаловалась на то, что ей по непонятным причинам до сих пор не дают ключи.

«Каждую неделю меняют дату. Вообще у других и шесть месяцев отсрочка, у меня пока четыре месяца», - добавила она.

Другая владелица жилья в новостройке отметила, что в одной из квартир «свет днем и ночью горит, белье на веревках сушится, даже окно не закрывают ничем».

«А так да, не живут, просто плов варят, стираются, моются, спят, а кто-то в это время за эту квартиру ипотеку исправно платит и мечтает, как заедет в свое новенькое жилье», - сыронизировала она.

Похожий случай был в Некрасовке. Там в пустующие квартиры незаконно поселились от 15 человек.

«Они нечаянно» Владелица одной из квартир Ирина сообщила, что они с мужем приобрели квартиру в рамках семейной ипотеки. Должны были заехать еще пять месяцев назад, но все это время в отделе заселения утверждали, что строительные работы еще не завершены. На днях супруг Ирины заехал лично выяснить, сколько еще придется ждать отделку. В квартире он увидел готовый ремонт, отделку - и рабочих, которые обосновались здесь с вещами. На полу лежали матрасы, на подоконниках - еда и различные бытовые предметы.

Мужчина снял нелегальных жильцов на видео и обратился в полицию. В итоге, по словам Ирины, мигрантов выгнали. Но на этом дело не кончилось.

«Подали досудебную претензию. Менеджер позвонил и попросил пояснить ситуацию. А что пояснять? Там жили люди», - возмутилась Ирина в беседе с «360».

Сотрудник попытался оправдать рабочих, пояснив, что «они нечаянно, где-то взяли ключи».

«Они (застройщики - прим. ред.) вообще никак не реагируют. Мы им говорили, что можно разобраться мирным путем. Они отказались и до сих пор врут», - пожаловалась Ирина.

Сейчас, по ее словам, в квартире осталось поставить кухню. Потом предстоит еще одна приемка.

«Они уже пятый день говорят, что там делают кухню, - на деле там пусто, ничего не делают, не хотят сотрудничать», - посетовала хозяйка квартиры.

«Свет горит, белье сушится» Оказалось, пострадали не только она и ее муж.

«Мне прислали много фото и видео, где все еще хуже, где рабочие жили много времени. Людям сдали квартиры в ужасном состоянии. У меня человек шесть-десять минимум, которые тоже ничего не доказали, тишина. Там просто ужас», - добавила Ирина.

В чате новостройки в соцсети, где она описала всю эту ситуацию, жильцы начали делиться своими историями.

«Своими глазами видели, что там живут. При приемке очень грязными были ванная, раковина, унитаз, обои. Нам лишь поменяли шланг у душа и сидушку унитаза, но не сразу, конечно же, и мы сами все мыли. Радость от приобретения квартиры сразу ушла, если честно. Сейчас стараемся все улучшить, но вечно что-то вылезает, например торчащий гвоздь, который пробил натяжной потолок», - рассказала «360» владелица одной из квартир Яна.

Мигранты Строительство Недвижимость Ипотека
21 апреля 2024, 12:23
В Мытищах иномарка влетела в припаркованную фуру и загорелась, водитель погиб
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Иномарка в Мытищах на большой скорости влетела в припаркованную фуру и загорелась. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». По словам очевидцев, водитель скончался.

«По свидетельству очевидцев, водитель легкового автомобиля погиб», - написали авторы материала.

Авария произошла вечером 20 апреля на Станционной улице. В группе «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что водитель оказался зажат. Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве. Из-за аварии остановили трамвайное движение.

Мытищи Иномарки Водители Москва
21 апреля 2024, 11:45
«Работают круглосуточно». Тюменский губернатор — о ситуации с паводком
Пресс-служба МЧС
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Ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной. Как рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале, уровень воды в реке Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метра.

Ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной. Как рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале , уровень воды в реке Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метра.

«Прирост за сутки - 140 сантиметров. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», - поделился он.

В Казанском районе началось снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги. Автобусные маршруты скорректировали, также действуют лодочные переправы. Но ключевым вопросом остается подвоз продуктов, подчеркнул Моор.

«Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска - плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня», - добавил губернатор.

Ранее уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров , побив рекорд 2017 года. Для защиты одноименного города жители построили дамбу протяженностью 2700 метров. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе уже раскинулось настоящее море.

Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек , остаются подтопленными почти 19 тысяч домов. С подтопленных территорий также вывозят животных. Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео.

Паводки Дороги Продукты Реки

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