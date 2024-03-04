Актер озвучания «Звездных войн» умер на фестивале ужасов

Пассажир рейса Томск — Москва бросил в людей яблоки, а в ответ на замечание ударил бортпроводника. Нарушителя задержали. В отделе полиции мужчина продолжил поедать фрукты. Видео с места происшествия показало Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу на своем сайте.

«Пьяный зашел на борт, начал какие-то яблоки кидать. Потом я спросил о самочувствии, он говорит: „Пьяный“. Я спросил, проблем не будет у нас с вами - нет, не будет», - рассказал член экипажа.

Однако пассажир не успокоился, продолжил задирать других людей и в ответ на замечание ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо. Тогда командир воздушного судна решил оставить его в Томске и вызвал полицию. Мужчину увели в дежурную часть, где, судя по кадрам, он продолжил есть яблоки. От медицинского освидетельствования задержанный отказался.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. После проверки правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство».

Во время рейса Бангкок - Москва пассажир ударил соседа вилкой за просьбу надеть наушники.

Источник «360» рассказал, что у пострадавшего пошла кровь.

Пассажир рейса Томск - Москва бросил в людей яблоки, а в ответ на замечание ударил бортпроводника. Нарушителя задержали. В отделе полиции мужчина продолжил поедать фрукты. Видео с места происшествия показало Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу на своем сайте.