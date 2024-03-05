05 марта 2024, 18:24

Звезда «Дюны-2» рассказала о давлении на актрис в Голливуде

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Леа Сейду обрушилась с критикой на Голливуд за давление на женщин. Она отметила, что американская киноиндустрия рассматривает внешность актрис как товар, сообщило издание Harper’s Bazaar.

«Я очень довольна ролями, которые я получаю. Но, на мой взгляд, в голливудском кино трудно приходится человеку, который не является полностью американцем», - сказала французская актриса.

Она пояснила, что американское кинопроизводство сурово по отношению к женщинам. Внешние данные актрис оценивают как товар.

Сейду призналась, что не хочет бояться оказаться нежеланной или потерять контракты. По ее словам, в Европе скромнее требования к внешности актрис.

Ранее голливудский актер Брэдли Купер рассказал о привычке ходить по дому обнаженным, в том числе и при своей шестилетней дочери. Пока неизвестна реакция Ирины Шейк на такое поведение бывшего мужа.

Леа Сейду обрушилась с критикой на Голливуд за давление на женщин. Она отметила, что американская киноиндустрия рассматривает внешность актрис как товар, сообщило издание Harper’s Bazaar.

Кино Актеры Красота
05 марта 2024, 18:38
Михайлов рассказал о драке со Шнуровым из-за шутки про ЛГБТ
РИА «Новости»
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Гостем нового выпуска программы «Вопрос ребром» на YouTube стал Стас Михайлов. Он рассказал, что однажды подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Причиной конфликта между ними стала шутка, касающаяся рифмы к имени Стас.

ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.

«Как-то об этом попробовал пошутить Шнур. Закончилось тем, что я ему дал по морде», - предупредил исполнитель хита «Все для тебя».

В новом выпуске, который вышел 5 марта, Михайлов также затронул темы, связанные со своим опытом работы в казино, процессом похудения и использованием ботокса, выступлением в тюремных учреждениях и даже созданием постельного белья с собственным изображением.

Музыкант вспомнил о своих отношениях с Натальей Зотовой, раскрыл информацию о доходах и поделился тем, что вдохновляет его на создание песен.

На одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, Михайлов выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну.

ЛГБТ Стас Михайлов
05 марта 2024, 18:01
Руководитель делегации Мексики выступил на подмосковном стенде ВФМ
РИА «Новости»
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На стенде Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи выступили руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

«Тема встречи - „Россия и Мексика: важность культурного и технологического сотрудничества“. Расширяем круг друзей, и это прекрасно», - указали авторы публикации.

На подмосковном стенде работает открытый микрофон, где любой желающий может выступить, рассказать о себе, о своей профессиональной деятельности или даже спеть и станцевать.

Ранее молодежь из Московской области встретилась с иностранной делегацией , которая посетит регион после завершения основной программы ВФМ. Подольская фолк-группа «Канарейка» сыграла с зарубежными гостями в старинную русскую народную игру.

На стенде Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи выступили руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Мексика Молодежь Сочи Международные отношения Россия Фестивали
05 марта 2024, 16:08
Российского дирижера наградили орденом Британской империи
РИА «Новости»
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Российского дирижера Владимира Юровского наградили Превосходнейшим орденом Британской империи и удостоили звания почетного рыцаря-командора. Регалии музыканту присвоили за заслуги в сфере искусства, сообщило InterMedia.

По данным агентства, речь идет о самом младшем ордене в британской наградной системе, он включает наибольшее число членов.

Львиную долю кавалеров ордена составляют подданные Великобритании или других стран Содружества. Представителей иных государств принимают в орден в статусе «почетных членов», они смогут стать полноправными членами после принятия британского подданства.

В 2001–2013 годах Юровский руководил оперным фестивалем в Глайндборне, а с 2007 по 2021 - стал главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.

Юровский входит в тройку постоянных дирижеров Оркестра Эпохи Просвещения наряду с сэром Саймоном Рэттлом и Иваном Фишером.

Великобритания Награды Музыка
05 марта 2024, 16:06
Рыбопромышленники призвали обнулить пошлины на экспорт трески и краба
РИА «Новости»
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Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре одобрила инициативу по снятию экспортных пошлин с некоторых видов продукции. Об этом РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Он отметил, что комиссия подготовит обращение к президенту РСПП Александру Шохину с просьбой обнулить пошлину для продукции из минтая, трески, иваси и других видов рыб. По словам Зверева, добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».

«Речь о треске - филе, мороженой рыбе, клипфиксе, минтае - мороженой рыбе, филе, фарше, сурими, а также мороженой иваси и глубоководном крабе», - подчеркнул он.

Ранее МИД Бразилии расширил номенклатуру рыбы , которую разрешили поставлять в Россию. На прилавках отечественных магазинов также увеличится ассортимент бразильских зерновых и мяса.

Экспорт Россия Пошлины Экономика Продукты

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