Звезда «Дюны-2» рассказала о давлении на актрис в Голливуде

«Я очень довольна ролями, которые я получаю. Но, на мой взгляд, в голливудском кино трудно приходится человеку, который не является полностью американцем», - сказала французская актриса.

Она пояснила, что американское кинопроизводство сурово по отношению к женщинам. Внешние данные актрис оценивают как товар.

Сейду призналась, что не хочет бояться оказаться нежеланной или потерять контракты. По ее словам, в Европе скромнее требования к внешности актрис.

Ранее голливудский актер Брэдли Купер рассказал о привычке ходить по дому обнаженным, в том числе и при своей шестилетней дочери. Пока неизвестна реакция Ирины Шейк на такое поведение бывшего мужа.

Леа Сейду обрушилась с критикой на Голливуд за давление на женщин. Она отметила, что американская киноиндустрия рассматривает внешность актрис как товар, сообщило издание Harper’s Bazaar.