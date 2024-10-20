Некурящих россиян предложили премировать на работе

По мнению парламентария, уменьшать зарплату курящим работникам нельзя, а вот простимулировать тех, кто ведет здоровый образ жизни, можно. Депутат напомнил, что в Госдуме ранее уже предлагали поощрять таких сотрудников дополнительным выходным днем.

«Работодатель может премиями регулировать этот вопрос, премировать тех, кто показывает лучший результат, в том числе курение может быть одним из основополагающих факторов. <…> Те, кто отвлекаются, если непрерывный рабочий процесс, позитива мало дает», - добавил Ярослав Нилов.

Ученые выяснили, что за последние 10 лет в России выросло число онкологических заболеваний. Курение может спровоцировать риск развития рака груди.