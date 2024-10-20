20 октября 2024, 23:25

Звезда «Глухаря» в третий раз попалась на уловку мошенников

РИА «Новости»
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Актера Юрия Оборотова как минимум третий раз обманули мошенники, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, 74-летнюю звезду «Глухаря» обманули на 58 тысяч рублей.

Авторы статьи уточнили, что в начале октября актер получил звонок в одном из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником ЕМИАС и попросил срочно обновить приложение. У Оборотова такого не оказалось, поэтому пришлось его скачать. Дальше - дело техники. Артиста «развели» на 58 тысяч рублей, после чего он написал заявление в полицию.

Baza напомнила, что в 2022 году Юрия Оборотова уже обманывали.

В Саратове к пенсионерке подошли две женщины и убедили, что ей срочно нужно «исцелиться». Когда 79-летняя женщина опомнилась, она поняла, что лишилась 56,5 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Мошенничество Фильмы Деньги Актеры
20 октября 2024, 17:27
«Нужно просто рожать». Курганский губернатор сравнил идеологию чайлдфри с сатанизмом
Unsplash
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Добровольный и осознанный отказ от рождения детей по своей сути — обыкновенный сатанизм. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Он порассуждал о том, что Бог создал мужчину и женщину и наделил их способностью продолжать род.

Любое отклонение от основной идеи воспринимается не как свобода, а как открытое противостояние Богу - вызовом и спором. Уже давно известно, кто становится зачинщиком мятежа против Всевышнего, и чем это противостояние заканчивается, напомнил губернатор.

Суть национальной идеи, над которой размышляют многие выдающиеся умы, по мнению Шумкова, можно выразить так: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами».

Свою публикацию курганский губернатор пометил хештегом «ОбыкновенныйСатанизм».

Ранее почти каждый второй россиянин выступил за введение закона о запрете пропаганды чайлдфри. Половина опрошенных заявила, что идеологию отказа от рождения детей поддерживают люди с эгоистичными взглядами. Российские депутаты даже предложили ввести налог на бездетность , а полученные деньги направить на развитие детских домов.

Добровольный и осознанный отказ от рождения детей по своей сути - обыкновенный сатанизм. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Дети Курганская область Чайлдфри
20 октября 2024, 16:23
Некурящих россиян предложили премировать на работе
РИА «Новости»
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Для борьбы с никотиновой зависимостью стоит поощрять некурящих сотрудников, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он объяснил, что штрафы и другие «репрессии» эффекта не имеют.

По мнению парламентария, уменьшать зарплату курящим работникам нельзя, а вот простимулировать тех, кто ведет здоровый образ жизни, можно. Депутат напомнил, что в Госдуме ранее уже предлагали поощрять таких сотрудников дополнительным выходным днем.

«Работодатель может премиями регулировать этот вопрос, премировать тех, кто показывает лучший результат, в том числе курение может быть одним из основополагающих факторов. <…> Те, кто отвлекаются, если непрерывный рабочий процесс, позитива мало дает», - добавил Ярослав Нилов.

Ученые выяснили, что за последние 10 лет в России выросло число онкологических заболеваний. Курение может спровоцировать риск развития рака груди.

Курение Законы Депутаты
20 октября 2024, 10:05
Надежная опора и достойный пример. Володин поздравил россиян с Днем отца
Unsplash
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца. Этот праздник в нашей стране отмечают с 2021 года в третье воскресенье октября.

«Этот праздник пришел в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна», - отметил он.

Быть отцом - значит быть надежной опорой и достойным примером для своих детей. А это большая ответственность, подчеркнул Володин. Лишь в атмосфере любви и взаимопонимания между супругами может сформироваться крепкая и дружная семья - то, чего так ждут дети.

Он пожелал отцам крепкого здоровья и процветания и посоветовал быть рядом со своими детьми, какими бы взрослыми они ни были, поддерживать их и давать при необходимости мудрые советы.

По всему миру принято отмечать День отца в третье воскресенье лета, но в России дата отличается. С инициативой сделать праздник официальным в нашей стране выступала организация «Союз отцов». В результате 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. В 2024 году этот день выпал на 20 октября.

Праздники Госдума РФ Семья
20 октября 2024, 00:57
Стало известно, за что Понасенкова признали иноагентом
Global Look Press
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Евгения Понасенкова* признали иноагентом в том числе из-за 30 размещенных в Сети антироссйских видеозаписей, следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС. Ролики создавали в Италии под «иностранным влиянием».

Следователи установили, что Понасенков* с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023-го неоднократно ездил за границу, чаще всего в Италию. Там он записал более 30 роликов, которые несли идею о «превосходстве европейской государственности» перед российским политическим и социальным строем.

«Ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России», - следует из документов.

Евгений Понасенков* пытался оспорить статус иноагента. В ноябре прошлого года суд в очередной раз отказал ему в исключении из списка.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Иноагенты

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