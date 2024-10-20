20 октября 2024, 10:05

Надежная опора и достойный пример. Володин поздравил россиян с Днем отца

Unsplash
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца. Этот праздник в нашей стране отмечают с 2021 года в третье воскресенье октября.

«Этот праздник пришел в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна», - отметил он.

Быть отцом - значит быть надежной опорой и достойным примером для своих детей. А это большая ответственность, подчеркнул Володин. Лишь в атмосфере любви и взаимопонимания между супругами может сформироваться крепкая и дружная семья - то, чего так ждут дети.

Он пожелал отцам крепкого здоровья и процветания и посоветовал быть рядом со своими детьми, какими бы взрослыми они ни были, поддерживать их и давать при необходимости мудрые советы.

По всему миру принято отмечать День отца в третье воскресенье лета, но в России дата отличается. С инициативой сделать праздник официальным в нашей стране выступала организация «Союз отцов». В результате 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. В 2024 году этот день выпал на 20 октября.

Праздники Госдума РФ Семья
20 октября 2024, 00:57
Стало известно, за что Понасенкова признали иноагентом
Global Look Press
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Евгения Понасенкова* признали иноагентом в том числе из-за 30 размещенных в Сети антироссйских видеозаписей, следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС. Ролики создавали в Италии под «иностранным влиянием».

Следователи установили, что Понасенков* с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023-го неоднократно ездил за границу, чаще всего в Италию. Там он записал более 30 роликов, которые несли идею о «превосходстве европейской государственности» перед российским политическим и социальным строем.

«Ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России», - следует из документов.

Евгений Понасенков* пытался оспорить статус иноагента. В ноябре прошлого года суд в очередной раз отказал ему в исключении из списка.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Иноагенты
20 октября 2024, 00:20
Лебедев не пойдет на мировую с Мизулиной
РИА «Новости»
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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев не собирается идти на мировую с Екатериной Мизулиной и возглавляемой ею Лигой безопасного интернета по делу о защите чести и достоинства, рассказал ТАСС его адвокат Калой Ахильгов. Он уточнил, что солидарен со своим доверителем.

Ранее Мизулина подала исковое заявление после интервью Лебедева Юрию Дудю*. По ее мнению, блогеры обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета.

«Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», - объяснил Ахильгов.

После интервью с Лебедевым Юрия Дудя* привлекли к административной ответственности. Прокуратура установила, что он опубликовал видеоматериал без иноагентсткой маркировки.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Скандалы Артемий Лебедев Екатерина Мизулина
19 октября 2024, 22:44
Били ногами в живот. Девушка-подросток из Энгельса рассказала о школьном буллинге
РИА «Новости»
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Девушка-блогер из Энгельса заявила, что боится возвращаться в родной город. В эфире шоу «Лпшки» на «VK Видео» она рассказала, что одноклассники издевались над ней — били ногами в живот, а другие сверстники бросали ей в голову камни.

Темой шоу стал школьный буллинг. По словам блогера, одноклассникам не понравилась ее популярность - настолько, что мальчики били ее прямо в школе, на уроках физкультуры. Девушка рассказала, что прошлым летом ездила в Энгельс - там ей поставили подножку и бросили камень в голову.

«Я до сих пор боюсь приезжать в свой родной город и не хочу», - процитировало ее издание «Версия-Саратов».

Ранее учительницу из Уфы обвинили в организации школьного буллинга. Мать пострадавшего ребенка заявила, что педагог вовлекла в процесс других детей.

Скандалы Видео Школьники
18 октября 2024, 13:52
Силовикам начнут передавать сведения из ЗАГС
Global Look Press
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Органы ЗАГС будут предоставлять сведения о россиянах в ФСБ. Спецслужба уже подготовила соответствующий проект постановления, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке указали, что инициативу разработали для реализации федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласное ему, ФСБ входит в список органов, которым должны предоставлять информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

По новому проекту внесут изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Недавно россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенниках. Юрист Иван Соловьев сообщил, что аферисты начали действовать от лица якобы ФСБ.

Законы ФСБ

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