Надежная опора и достойный пример. Володин поздравил россиян с Днем отца

«Этот праздник пришел в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна», - отметил он.

Быть отцом - значит быть надежной опорой и достойным примером для своих детей. А это большая ответственность, подчеркнул Володин. Лишь в атмосфере любви и взаимопонимания между супругами может сформироваться крепкая и дружная семья - то, чего так ждут дети.

Он пожелал отцам крепкого здоровья и процветания и посоветовал быть рядом со своими детьми, какими бы взрослыми они ни были, поддерживать их и давать при необходимости мудрые советы.

По всему миру принято отмечать День отца в третье воскресенье лета, но в России дата отличается. С инициативой сделать праздник официальным в нашей стране выступала организация «Союз отцов». В результате 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. В 2024 году этот день выпал на 20 октября.