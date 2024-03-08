Запрещенные сыры из Европы нашли на рынке в Москве

Москвичи столкнулись с одной проблемой: они не могут оплатить на кассе банковскими картами алкоголь и сигареты. Как сообщил РБК, кассиры связывают это со сбоем ЕГАИС, но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.

Журналист издания не смог купить вино и крепкие напитки в ряде супермаркетов.

«Другому корреспонденту РБК удалось купить вино <…>, однако покупателям в этом магазине не смогли продать крепкий алкоголь», - написали авторы материала.

О массовом сбое платежных терминалов в Москве перед Международным женским днем сообщал Telegram-канал Mash. Покупатели также не могли расплатиться за алкогольные напитки и табачные изделия. Продавцы начали связывать это с возможной хакерской атакой.

Росалкогольтабакконтроль опроверг возникновение проблем со сканированием алкоголя в магазинах столицы. В федеральной службе уточнили, что ограничений в работе системы ЕГАИС нет.

Ранее в России решили ужесточить контроль за алкорынком. Однако специалисты считают, что такие меры не работают : подобные инициативы лишь повышают объемы продаж нелегального спиртного через интернет-сайты. Законодателям посоветовали найти другой подход.

Москвичи столкнулись с одной проблемой: они не могут оплатить на кассе банковскими картами алкоголь и сигареты. Как сообщил РБК , кассиры связывают это со сбоем ЕГАИС, но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.