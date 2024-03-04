«За все вранье». «Википедию» призвали лишить приоритета в поисковиках

«Мы должны принудить поисковики (наши - особенно), чтобы приоритет выдавали нашим двум энциклопедиям: „Рувики“ и „Руниверсалис“. „Яндекс“, Mail, „Рамблер“ - все должны выдавать первой строчкой их, а „Википедию“ перекидывать во второй десяток [результатов поиска] за все то вранье, которое там существует», - указал он.

Малькевич добавил, что создатели «Википедии» вложили огромные деньги в информационную кампанию. Он также напомнил об иноагентах, распространяющих фейки о якобы уже сформировавшихся «думающих» сообществах, которые занимаются редактурой статей в зарубежной онлайн-энциклопедии.

«Это сообщество людей, настроенных перекручивать факты. И то, что в режиме реального времени туда вносятся врущие правки, - это тоже правда», - прокомментировал эксперт.

Никакой ценности для развития России эти сообщества не имеют, заключил Александр Малькевич.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предупредил, что «Википедию» могут заблокировать в России. Онлайн-энциклопедия рискует попасть в список запрещенных ресурсов из-за нового закона, направленного против популяризации VPN.