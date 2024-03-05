Вован и Лексус раскрыли ложь премьера Ирландии

«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», - заявил Вован.

По его словам, защитить себя от пранков трудно, потому что они происходят из-за ошибок и непрофессионализма сотрудников, в том числе и самих лидеров стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жертвы пранков Вована и Лексуса вызывают у нее жалость. Она отметила, что эти люди сами себя отторгли от общества. Дипломат чувствует брезгливость к ним и удивлена, что участники розыгрыша соглашаются на разговор, не чувствуя подвоха. Вероятно, они в курсе с кем общаются и не против поучаствовать в пранке.