20 апреля 2024, 19:24

Власти займутся концепцией перехода к персонализированной медицине

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Национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья планируют разработать и запустить до конца 2024 года. Соответствующее поручение президента Владимира Путина правительству разместили на сайте Кремля.

Глава государства потребовал обеспечить переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине. Это позволит не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и устанавливать предрасположенности к их развитию.

Президент поручил правительству разработать идеи по регенеративной медицине, внедрению индивидуальных программ питания, а также созданию биомедицинских технологий, включая разработки для биопечати и технологии для поддержания активного долголетия и обеспечения дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья людей.

Путину представят доклад по поручению не позднее 1 октября этого года и 15 апреля 2025-го.

Помимо этого, среди поручений Путина - вопрос о сотрудничестве в ядерной медицине в рамках БРИКС. Правительство и МИД также рассмотрят идеи о разработке и внедрении радиофармацевтических лекарств при партнерстве с БРИКС.

Кремль Медицина Владимир Путин Технологии
20 апреля 2024, 16:55
Деньги с ОМС в первую очередь пойдут на зарплаты врачам
РИА «Новости»
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Полученные через систему обязательного медицинского страхования деньги начнут приоритетно направлять на зарплаты врачам. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина разместили на сайте Кремля.

В документе сказано, что на выплаты зарплат врачам будут направлять средства, которые выручили с помощью выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи.

Путин в своем поручении обозначил важность выплат сельским медработникам. Он также указал на необходимость заранее провести мониторинг обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения. Власти регионов предоставят доклад президенту не позднее 1 мая, затем это будут делать один раз в квартал.

Помимо этого, президент поручил рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Кроме того, правительство и МИД займутся вопросом разработки и внедрения радиофармацевтических лекарств при партнерстве с БРИКС.

Врачи Зарплаты Владимир Путин
20 апреля 2024, 15:20
Пермские пожарные приютили спасенного котенка
Пресс-служба МЧС
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В Перми пожарные спасли трех котят, которые оказались внутри электрического щитка. Двоих четвероногих удалось пристроить, а оставшегося — забрать к себе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что жильцы одного из многоэтажных домов обратились в экстренные службы после того, как почувствовали запах гари от электрощитка. Прибывшие на вызов пожарные нашли внутри трех котят. Как оказалось, их мать убило током.

Двух сирот приютили местные жители, а самого маленького никто не забрал.

«Сотрудники ведомства не смогли оставить кроху без заботы», - отметили в пресс-службе МЧС.

В итоге котенка забрали в шестую пожарно-спасательную часть Перми. Теперь о нем позаботятся спасатели.

Ранее в Краснокамске в Пермском крае спасатели во время учений случайно заметили застрявшую в сугробе сову. Вытащив птицу из снежного плана, сотрудники МЧС передали ее в ветклинику.

В Перми пожарные спасли трех котят, которые оказались внутри электрического щитка. Двоих четвероногих удалось пристроить, а оставшегося - забрать к себе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели Пожары Пермь Животные
20 апреля 2024, 14:16
МФТИ подготовит специалистов в области искусственного интеллекта
Телеканал «360»
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Московский Физико-технический институт открывает двери для абитуриентов, желающих поступить в магистратуру «Авито», где будут обучать востребованной специальности — Data Science. Благодаря этой программе студенты смогут глубоко погрузиться в изучение искусственного интеллекта.

Эксперты подтверждают, что это направление обладает далеко идущими перспективами. По оценке специалистов, технологии искусственного интеллекта обеспечат к 2030 году рост российской экономики на 11 триллионов рублей.

Развитию Data Science готовы помочь как научное сообщество, так и крупный бизнес. Компания «Авито» за последние годы показала бурный рост, и поэтому ей требуются высококвалифицированные кадры. Работников определенной специальности на рынке стало не хватать, сообщил управляющий партнер фирмы Иван Гуз.

«У нас очень высокие планки в целом в „Авито“, и мы пришли к пониманию, что нам нужно заниматься развитием и обучением», - подчеркнул он.

Компания рассчитывает, что к концу 2024 года около 40% пользователей будут использовать в сервисах генеративный искусственный интеллект. Именно это направление станут изучать студенты магистратуры.

Директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский подтвердил, что компания действительно может организовать учебный процесс и добиться в нем результатов.

«Она, действительно, обладает отличной экспертизой в своей области и может дополнить широкую экспертизу <…> теми курсами специальными, и теми научными задачами, которые будут предлагать пул их преподавателей», - указал он.

Прием заявок в магистратуру уже начался. Стоит отметить, что студенты со всей России имеют возможность совмещать обучение с оплачиваемой стажировкой. Компания «Авито» поставила перед собой масштабную цель - подготовить к 2028 году три тысячи IT-специалистов.

Искусственный интеллект Россия Бизнес Студенты Экономика
20 апреля 2024, 14:10
Путин поручил изучить вопрос сотрудничества в ядерной медицине в рамках БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Перечень поручений главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Правительство и МИД займутся изучением вопросов, связанных с партнерством профильных научных центров в области развития ядерной медицины. Они также рассмотрят возможность разработки и внедрения при партнерстве с БРИКС радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Эти поручения Путин составил после пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными. Ответственными за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина и главу МИД Сергея Лаврова.

Ранее российский лидер поручил простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию. Правительство представит доклад о проделанной работе до 1 сентября этого года.

Кремль Ученые Медицина Владимир Путин БРИКС

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