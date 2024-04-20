Власти займутся концепцией перехода к персонализированной медицине

Глава государства потребовал обеспечить переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине. Это позволит не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и устанавливать предрасположенности к их развитию.

Президент поручил правительству разработать идеи по регенеративной медицине, внедрению индивидуальных программ питания, а также созданию биомедицинских технологий, включая разработки для биопечати и технологии для поддержания активного долголетия и обеспечения дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья людей.

Путину представят доклад по поручению не позднее 1 октября этого года и 15 апреля 2025-го.

Помимо этого, среди поручений Путина - вопрос о сотрудничестве в ядерной медицине в рамках БРИКС. Правительство и МИД также рассмотрят идеи о разработке и внедрении радиофармацевтических лекарств при партнерстве с БРИКС.