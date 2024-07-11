В Госдуме предложили переименовать управляющие компании
Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов сообщил, что ему регулярно поступают предложения от избирателей переименовать управляющие компании в обслуживающие. Сам парламентарий поддержал эту идею. Свою позицию он обосновал в комментарии для 360.ru.
«В случае с названием „управляющие компании“ неясно, откуда оно взялось», - заметил Колунов.
По его словам, фактически такие компании поддерживают порядок в домах и обслуживают их, но не управляют ими.
«Вопрос с названием беспокоит и наших жителей - пишут мне с просьбой переименовать УК в ОК, управляющие в обслуживающие, и я полностью их в этом деле поддерживаю. Терминологией необходимо грамотно распоряжаться!», - заявил депутат.
Он сообщил, что направит предложение в Минстрой в ближайшее время.
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