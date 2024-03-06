06 марта 2024, 02:56

В этом году ветеранам труда выплатят единовременную денежную помощь

Freepik
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Ветеранам труда в этом году положена единовременная денежная выплата. Об этом сообщила «Наша газета».

Данные о льготах для ветеранов можно узнать на официальном сайте правительства своего региона.

Также формой денежной поддержки является ежемесячная выплата. В Москве такая составляет 1328 рублей. Помимо этого, ветеранам труда положены скидки на оплату жилья, платежи за коммунальные услуги и капитальный ремонт. В ряде российских регионах предусмотрели выплаты за топливо, газификацию, телефон, ремонт и компенсации за проезд на общественном транспорте.

В материале сказано, что для получения льгот нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С собой важно принести набор документов, который может отличаться в зависимости от региона. Обычно нужен паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана труда.

В конце января этого года юрист Иван Соловьев рассказал, что самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Льготы Пенсионеры
06 марта 2024, 02:46
Старинный рецепт блинов «для знатных особ» с эфирным маслом розы появился в Сети
Freepik
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Рецепты блинов XIII века обнаружили в кулинарной книге «Кухмейстера Андрея Христиана Криспа». Хозяйкам предложили два старинных рецепта с использованием сливок и эфирного масла розы, такие десерты предназначались для знатных особ.

Для приготовления блинов по первому рецепту в поваренной книге потребуется один литр подогретых сливок, шесть яиц, шесть желтков и мука. После смешивания ингредиентов нужно добавить 110 граммов топленого масла.

Второй рецепт предназначен для особ из высшего общества. В составе теста используется вино и розовая вода или эфирное масло розы. Для получения изысканного лакомства нужно смешать 100 граммов дрожжей, стакан сливок, четыре яйца, 230 граммов сливочного масло и мука. В тесто также добавляют 230 граммов сахара, ложку соли и один стакан дробленого миндаля.

В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта. В праздничную неделю принято печь блины и сжигать чучело зимы.

Еда Праздники Россия Вино
05 марта 2024, 21:20
Нарышкин рассказал, как умер Навальный
РИА «Новости»
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Алексей Навальный умер своей смертью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», - сказал он.

О смерти оппозиционера стало известно 16 февраля. Навальный скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по делу о мошенничестве, создании и финансировании экстремистского сообщества.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина умер после прогулки. Он потерял сознание, прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти заключенного.

Россия Алексей Навальный
05 марта 2024, 20:58
Подмосковье вошло в число лидеров по площади расселенного жилья
Медиасток.рф
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Активная работа по расселению аварийных домов продолжается в России благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Подмосковье вошло в число лидеров в этой сфере, сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

Фонд направил в регионы 435,64 миллиарда рублей для расселения аварийных домов. С 2019 года в субъектах России площадь непригодного жилья сократилась на 11,41 миллиона квадратных метров. В число лидеров по площади расселения аварийных домов вошла Московская область - она оказалась на 10-м месте с 281,2 тысячи квадратных метров.

На первом месте по этому показателю оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Также в список лидеров вошли Якутия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская, Иркутская, Архангельская области и Красноярский край.

«Главная цель программы - улучшить качество жизни граждан, переселить людей из аварийных домов, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания», - напомнил Шагиахметов.

В феврале 2024 года подмосковный Минстрой получил 188 обращений. Многие из заявлений касались сроков и механизмов расселения аварийных зданий.

Россия Аварийное жилье
05 марта 2024, 19:05
Участники форума в Сочи на стенде Подмосковья обсудили молодежную политику
РИА «Новости»
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В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Спикерами выступили ветеран СВО, наставник движения Первых Никита Кудинов, руководитель «Молодой гвардии» «Единой России» по Московской области Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель «Волонтеров Победы» Московской области Никита Ильичев.

Ранее на стенде Московской области прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной. Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.

В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Волонтеры Сочи Блогеры Фестивали Молодежный

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