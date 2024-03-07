Умер актер Николай Чемезов

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«В наш театр Николай Павлович пришел в 1984 году и проработал более 20 лет. За эти годы им было сыграно около 50-ти спектаклей. Среди них - „Дракон“, „Кремлевские куранты“ и „Ромео и Джульетта“», - написали в пресс-службе.

Николай Чемезов родился в городе Каменск –Уральский. Он был выпускником Свердловского театрального училища.

До Читинского драмтеатра он служил в Рижском театре, Казанском ТЮЗе, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе.

Представители культурного учреждения назвали артиста ответственным, а его роли - яркими, интересными и запоминающимися.