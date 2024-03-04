Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев

О смерти актера сообщил его друг и коллега по цеху, актер Анатолий Краснопивцев.

Георгий Николаев родился в 1971 году. Актерское образование он получил в 1996 году, окончив актерскую студию при «Творческой мастерской» под руководством известного народного артиста России Ивана Петрова. С 1996 по 2019 год Георгий Николаев был частью труппы Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», после чего с 2019 по 2022 год продолжил свою карьеру в Московском областном государственном ТЮЗе.

Кинематографическая карьера Николаева началась в 2016 году с роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». За годы работы в кино он успел сняться в ряде известных лент, таких как «Детективы Анны Малышевой», «Крепкие орешки», «Невский», «Кулагины», «Девушки с Макаровым» и других. На момент его смерти в производстве находились минимум три проекта с его участием.