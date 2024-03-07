07 марта 2024, 13:01

Участникам фестиваля в «Сириусе» угрожали неизвестные с Украины

РИА «Новости»
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Провокаторы с Украины пытались помешать провести Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Они звонили представителям делегаций, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его процитировало РИА «Новости».

«Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки <…> Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были», - сказал он.

Руководители делегаций, по словам Сергея Кириенко, сообщали о телефонных звонках, угрозах через мессенджеры и электронную почту за участие в фестивале. Он заявил, что «линию атаки» зафиксировали, она исходила с территории Украины по методике Центра информационно-психологических операций. Провокации не удались, делегации не отказались от планов приехать в «Сириус».

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта.

На церемонии закрытия выступил президент Росси Владимир Путин.

Молодежь Сочи Фестивали
07 марта 2024, 13:26
Путин поздравил выпускниц летного училища с наступающим праздником
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин встретился с выпускницами летного училища в Краснодаре и поздравил их с наступающим 8 Марта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства пожелал женщинам успехов в карьере и семейного счастья. Он назвал Международный женский день хорошим и добрым весенним праздником и выразил уверенность в том, что летчицы смогут добиться поставленных целей.

«Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идете к своей цели», - отметил Путин.

Российский лидер прилетел в Краснодар 7 марта, чтобы посетить спортивный комплекс по самбо и высшее военное авиационное училище. За день до этого Путин поучаствовал в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи , а также провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Праздники Кремль Краснодар Женщины Владимир Путин 8 Марта
07 марта 2024, 13:05
Подделки не дремлют. Почему не стоит покупать игрушки для детей на маркетплейсах
Freepik
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При выборе игрушек для детей родители должны соблюдать элементарные правила проверки. Как рассказал «360» кандидат юридических наук, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, в первую очередь на товаре должна быть информация о производителе.

При покупке игрушек стоит изучать само изделие. Юрист призвал проверять, есть ли на товаре информация на русском языке о продавце, а также указан ли его адрес. При этом стоит избегать покупку товара, например, на рынках.

«Как правило, основными каналами продажи некачественных или нелегальных игрушек являются как раз либо рынки, либо те же самые маркетплейсы, где зачастую такая продукция продается без надлежащей сертификации, декларации», - добавил юрист.

Вот это тот минимум, которому может следовать потребитель, резюмировал он.

Роскачество, по его словам, всегда предъявляет повышенные требования к игрушкам, ведь ребенок не просто играет с ними. Игрушки контактируют с кожей детей. К тому же ребенок может облизывать изделия, что может быть очень небезопасно.

«И любые недостатки, казалось бы, даже несущественные - такие как выпадение волос или неустойчивая краска, они все так или иначе угрожают здоровью детей», - подчеркнул юрист.

Поэтому он призвал внимательно относиться к результатам проверок Роскачества. Эксперты находят много недостатков у игрушек, а также вводят разные меры, направленные на безопасность этого вида продукции.

Роскачество опубликовало материал по исследованию 20 торговых марок детских игрушек в виде кукол-моделей. Продукцию проверили по 78 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Специалисты обнаружили одну поддельную куклу, к которой также предъявили замечания по поводу безопасности ее использования. Некоторые модели не прошли проверку на качество крепления волос.

Роскачество Дети Правила Маркетплейсы
07 марта 2024, 11:39
Раздетых клиенток салона красоты в Щелкове снимала скрытая камера
Freepik
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В Щелкове в салоне красоты установили скрытую камеру под видом датчика пожарной сигнализации и снимали клиенток во время процедуры лазерной эпиляции. Полиция начала проверку, сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудник салона рассказал журналистам, что замаскированную под датчик камеру установили в одном из кабинетов. Мастера лазерной эпиляции сами того не зная, проводили процедуру «глубокого бикини» под объективом. Всего в архив попали более 50 записей, но пострадавших гораздо больше.

Кто именно установил камеру, собеседник канала не уточнил. Самые ранние записи датировались октябрем 2023 года. После того как о наблюдении стало известно, некоторые сотрудники решили уволиться, а полиция провела проверку. Источники канала заявили, что к делу может подключиться Следком.

Директор салона красоты заявил, что не устанавливал камеры в кабинете - только у администратора. Несколько дней назад с ним якобы связался неизвестный. Он сообщил о камере, показал скриншоты и потребовал миллион рублей в биткойнах за то, чтобы кадры не попали в интернет. Бизнесмен отказался платить, но проверять наличие камеры тоже не стал.

Подозрительную камеру видеонаблюдения нашли на Фрунзенской набережной в Москве. Полиция начала проверку.

Бизнес Щелково
07 марта 2024, 11:29
Анна Асти вернется на сцену 8 марта
РИА «Новости»
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Певица Анна Асти анонсировала свое первое после скандальной «голой» вечеринки выступление. Оно состоится 8 марта на ВДНХ, написала звезда в своем Telegram-канале.

Помимо Анны Асти, в концерте примут участие такие артисты, как Niletto и Леша Свик. Певица сообщила своим поклонникам в социальных сетях, что вход на мероприятие будет бесплатным, и поинтересовалась у подписчиков, какую песню они хотят услышать.

«Какую песню ждешь больше всего?» - спросила артистка у поклонников.

После участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и отмены запланированных на новогодние праздники мероприятий Анна Асти лишилась 13 миллионов рублей. Она провела за рубежом последние два месяца, а после возвращения на родину столкнулась с еще несколькими срывами выступлений. Так, концерты Асти не состоялись в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Праздники Концерты Песни Музыка 8 Марта

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