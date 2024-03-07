Участникам фестиваля в «Сириусе» угрожали неизвестные с Украины

При выборе игрушек для детей родители должны соблюдать элементарные правила проверки. Как рассказал «360» кандидат юридических наук, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, в первую очередь на товаре должна быть информация о производителе.

При покупке игрушек стоит изучать само изделие. Юрист призвал проверять, есть ли на товаре информация на русском языке о продавце, а также указан ли его адрес. При этом стоит избегать покупку товара, например, на рынках.

«Как правило, основными каналами продажи некачественных или нелегальных игрушек являются как раз либо рынки, либо те же самые маркетплейсы, где зачастую такая продукция продается без надлежащей сертификации, декларации», - добавил юрист.

Вот это тот минимум, которому может следовать потребитель, резюмировал он.

Роскачество, по его словам, всегда предъявляет повышенные требования к игрушкам, ведь ребенок не просто играет с ними. Игрушки контактируют с кожей детей. К тому же ребенок может облизывать изделия, что может быть очень небезопасно.

«И любые недостатки, казалось бы, даже несущественные - такие как выпадение волос или неустойчивая краска, они все так или иначе угрожают здоровью детей», - подчеркнул юрист.

Поэтому он призвал внимательно относиться к результатам проверок Роскачества. Эксперты находят много недостатков у игрушек, а также вводят разные меры, направленные на безопасность этого вида продукции.

Роскачество опубликовало материал по исследованию 20 торговых марок детских игрушек в виде кукол-моделей. Продукцию проверили по 78 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Специалисты обнаружили одну поддельную куклу, к которой также предъявили замечания по поводу безопасности ее использования. Некоторые модели не прошли проверку на качество крепления волос.