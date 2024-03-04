Третий день ВФМ-2024 начался с песен и танцев

Певица Кристина Орбакайте развенчала слухи, связанные с отменой своих концертов в России. Ее выступление в Москве состоится, сообщил Telegram-канал Shot.

«У меня всегда все состоится», - заверила она, отвечая на вопрос журналистов о проведении ближайших концертов.

При этом о своей матери Алле Пугачевой певица разговаривать не захотела.

Shot уточнил, что Орбакайте приехала из Санкт-Петербурга в Москву на поезде в вагоне «Гранд империал». Стоимость билета в самого высокого класса начинается от 40 тысяч рублей. В вагоне есть отдельная уборная с душевой кабиной и прочие удобства.

Накануне артистка заявила, что не покидала Россию и остается жить в своей стране. Однако до этого в СМИ писали, что певица с конца зимы 2023 года проживает с супругом и дочкой в Нью-Йорке в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор».

Ранее в Петербурге местные чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы. Выступление состоялось накануне в Большом концертном зале «Октябрьский».