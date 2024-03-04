04 марта 2024, 12:04

Третий день ВФМ-2024 начался с песен и танцев

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Третий день Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи начался с песен и танцев. Перед гостями выступят разные артисты, а собравшиеся будут танцевать под музыку.

В программе третьего дня фестиваля были конкурсы, мастер-классы, общение с интересными спикерами. Стенд Подмосковья традиционно привлекал посетителей веселой атмосферой и разнообразными активностями.

Форум начался 2 марта и продлится до 7 марта. На федеральной территории «Сириус» в Сочи собрались около 20 тысяч участников из 180 стран. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин назвал ВФМ-2024 самым долгожданным молодежным событием года. В его организации задействовали почти 100 подмосковных волонтеров. В целом регион представят более 300 человек: спортсмены, студенты, блогеры, тренеры. Делегация Московской области взяла культурное шефство над участниками из Мадагаскара, Брунея и Белоруссии.

Тем временем на стенде Московской области парень из Кыргызстана исполнил зажигательный народный танец под бурные аплодисменты.

Спортсмены Сочи Песни Музыка Фестивали
04 марта 2024, 12:12
«Всегда все состоится». Орбакайте — об отмене своих концертов в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Кристина Орбакайте развенчала слухи, связанные с отменой своих концертов в России. Ее выступление в Москве состоится, сообщил Telegram-канал Shot.

«У меня всегда все состоится», - заверила она, отвечая на вопрос журналистов о проведении ближайших концертов.

При этом о своей матери Алле Пугачевой певица разговаривать не захотела.

Shot уточнил, что Орбакайте приехала из Санкт-Петербурга в Москву на поезде в вагоне «Гранд империал». Стоимость билета в самого высокого класса начинается от 40 тысяч рублей. В вагоне есть отдельная уборная с душевой кабиной и прочие удобства.

Накануне артистка заявила, что не покидала Россию и остается жить в своей стране. Однако до этого в СМИ писали, что певица с конца зимы 2023 года проживает с супругом и дочкой в Нью-Йорке в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор».

Ранее в Петербурге местные чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы. Выступление состоялось накануне в Большом концертном зале «Октябрьский».

Санкт-Петербург Концерты Москва
04 марта 2024, 11:48
Сериал с Акиньшиной победил на фестивале ORIGINAL+
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На третьем фестивале контента от стриминговых платформ ORIGINAL+, прошедшем в столице 28 и 29 февраля, сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной от сервиса Wink завоевал первый приз. Об этом сообщила «Российская газета».

На третьем фестивале контента от стриминговых платформ ORIGINAL , прошедшем в столице 28 и 29 февраля, сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной от сервиса Wink завоевал первый приз. Об этом сообщила «Российская газета».

Сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре 7 марта. Он посвящен проблеме женского алкоголизма, а каждая серия завершается QR-кодом, ведущим на страницу организации, помогающей справиться с зависимостью.

В конкурсную программу фестиваля вошло десять сериалов и три телешоу. Фаворитами ставли сериал «Калимба» (18 ) от Okko и «Дядя Леша» (18 ) от Kion. Кроме того, актриса Юлия Хлынина получила награду за актерскую работу в «Первом классе» (0 ).

Ранее фильм «Мальвина» с блогером Анастасией Ивлеевой убрали из расписания. Картина должна была выйти в конце марта.

Награды Сериалы Кино Фестивали
04 марта 2024, 11:03
МИД России вызвал посла ФРГ
Читайте нас в: Google Новости
В МИД России 4 марта вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Это произойдет на фоне утечки разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста. Однако связан ли вызов конкретно с этим, не уточняется. Других деталей источник не привел.

Радиоперехват и расшифровку беседы военных ФРГ опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Офицеры обсуждали, что для подрыва Крымского моста потребуется много ракет Taurus, - и это при том, что официально Германия еще не одобрила поставки этих ракет на Украину. Как отметил сенатор Алексей Пушков , офицеры явно уверены, что решение по вопросу будет положительным.

После утечки в Германии началась паника.

Пушков указал на то, что военные чины страны, похоже, «вновь рвутся в бой» - в ФРГ возмутились не содержанием вскрытого разговора, а тем, что его подвергли огласке. Следовательно, Германия готова к открытому противостоянию с Россией, сделал вывод сенатор.

Германия Дипломатия Россия МИД РФ
04 марта 2024, 10:59
«Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT разыграли новый автомобиль на ВДНХ
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT провели второй розыгрыш призов в рамках международной выставки-форума «Россия». Главным призом стал автомобиль Lada Granta.

В церемонии определения победителя и награждении участвовали пилоты LADA Sport ROSNEFT - Максим Туриев и Леонид Панфилов. Участники розыгрыша могли пообщаться со спортсменами, узнать, какие автомобили водят пилоты за пределами гоночной трассы и как за ними ухаживают.

«Конечно, радостно. Пока что еще не осознаю этого», - поделилась эмоциями москвичка.

Первый розыгрыш призов от «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT прошел на ВДНХ в декабре 2023 года. Тогда обладателем новой Lada Granta стал молодой врач из Подмосковья Илья.

Выиграть призы в павильоне «Роснефти» можно и на тематических квизах. В течение всей выставки «Россия» гостей ждут симуляторы кольцевых гонок, гоночный болид Lada Vesta Sport TCR с двигателем мощностью 340 лошадиных сил, а также встречи с пилотами.

«Автомобиль реально заряжен! Победителю стопроцентно повезет, потому что этот автомобиль выигрывал чемпионат России - как в личном, так и в командном зачете. Вы представляете, какой эмоциональный фон?! Сколько эмоций этот автомобиль уже имеет, и сколько он подарит своему будущему владельцу?» - оценил главный приз Леонид Панфилов.

Помимо автомобиля, на ВДНХ разыграли сувениры от «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT. Счастливчики получили билеты на московский этап Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в сентябре, а также уникальную возможность посетить боксы гоночной команды.

Победителем и обладателем Lada Granta стала жительница столицы по имени Алена. Листовку для участия в розыгрыше ей выдали на одной из АЗС «Роснефти».

Принять участие в розыгрыше могли обладатели специальных листовок, которые выдавали с каждым чеком за оплату на АЗС «Роснефти» в Москве, во время хоккейных матчей на «ЦСКА Арене» или в павильоне компании на ВДНХ. Участникам нужно было посетить павильон 2 или 3 марта, чтобы зарегистрироваться и поместить отрывную часть купона в лототрон. Во время розыгрыша автомобиля, состоявшегося 3 марта, необходимо было присутствовать на открытой сцене ВДНХ.

Машины Роснефть ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва

Новости по теме