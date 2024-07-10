The Moscow Times пополнила список нежелательных организаций
Генпрокуратура России включила издание The Moscow Times* в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
The Moscow Times* является иностранной неправительственной организацией, офис которой находится в Нидерландах. Одноименное издание Минюст в ноябре добавил в список иностранных агентов.
Ранее нежелательной организацией в России признали немецкую Dekoder - gGmbH*. На ее сайте публиковались тексты с обвинениями в адрес российского руководства. Партнерами Dekoder - gGmbH* являлись ресурсы, внесенные в реестр иноагентов, и организации, деятельность которых в стране признана нежелательной.
* The Moscow Times и Dekoder - gGmbH признаны нежелательными организациями на территории России.