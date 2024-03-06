06 марта 2024, 10:09

Телеканал «360» запускает «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта

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Телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки» в преддверии международного женского дня. Сотрудники канала готовы помочь всем мужчинам в выборе идеального подарка для особенной женщины в их жизни — мамы, дочери, сестры, любимой, коллеги или начальницы.

Часто мужчинам бывает непросто решить, что подарить, потому что не хватает времени, или есть опасение выбрать что-то не то. У кого-то просто нет опыта в выборе подарков. Телеканал «360» готов взять проблему выбора подарка для женщин на себя.

«Поздравить женщину в 8 Марта - это особенно важно, но выбор подарка может стать настоящим испытанием. Телеканал „360“ поможет каждому мужчине сделать правильный выбор и найти идеальный подарок, который выразит заботу и внимание. В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах „Станции мужской поддержки“, где мужчины, которые не решили, что подарить найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам.» - рассказал заместитель гендиректора телеканала «360» Алексей Коваль.

Специально для сильной половины человечества 6–7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево) будут работать пункты «Станции мужской поддержки». Здесь мужчины, ответив на несколько простых вопросов, смогут получить психологическую помощь, найти оригинальные идеи для подарков на 8 Марта как для жены, так и для коллеги. Выпьют чашку крепкого кофе, успокоятся и зарядятся уверенностью и будут готовы встретить женский праздник.

На «Станциях мужской поддержки» опытные специалисты помогут каждому мужчине подобрать идеальный подарок, который подчеркнет заботу и внимание к его особенной женщине.

Вместе с телеканалом «360» мужчины создадут особенный праздник для милых дам, чтобы каждая почувствовала искреннюю заботу и внимание.

Праздники Женщины Мужчины 8 Марта
06 марта 2024, 08:55
«Многое изменилось». Путин заявил о независимости России от продуктового импорта
РИА «Новости»
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Россия практически перестала зависеть от зарубежных поставок продуктов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.

«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе», - объяснил российский лидер.

Глава государства напомнил, что еще в 2000 году Россия зависела от импорта почти по всем направлениям, в том числе в области обеспечения продуктами питания.

«Сейчас такой зависимости практически не существует», - подчеркнул он.

Путин также обратил внимание на талант организаторов сельхозпроизводства и рассказал, что сотрудники тепличного комплекса «Солнечный дар» гордятся своей работой. Глава государства заключил, что это в значительной степени касается всех, кто работает в отрасли.

Ранее Путин сообщил, что Россия направляет сельхозпродукцию в 150 стран мира. По его словам, экспорт российских продуктов расширяется, несмотря на сложности с логистикой.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин Продукты
06 марта 2024, 02:56
В этом году ветеранам труда выплатят единовременную денежную помощь
Freepik
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Ветеранам труда в этом году положена единовременная денежная выплата. Об этом сообщила «Наша газета».

Данные о льготах для ветеранов можно узнать на официальном сайте правительства своего региона.

Также формой денежной поддержки является ежемесячная выплата. В Москве такая составляет 1328 рублей. Помимо этого, ветеранам труда положены скидки на оплату жилья, платежи за коммунальные услуги и капитальный ремонт. В ряде российских регионах предусмотрели выплаты за топливо, газификацию, телефон, ремонт и компенсации за проезд на общественном транспорте.

В материале сказано, что для получения льгот нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С собой важно принести набор документов, который может отличаться в зависимости от региона. Обычно нужен паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана труда.

В конце января этого года юрист Иван Соловьев рассказал, что самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Льготы Пенсионеры
06 марта 2024, 02:46
Старинный рецепт блинов «для знатных особ» с эфирным маслом розы появился в Сети
Freepik
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Рецепты блинов XIII века обнаружили в кулинарной книге «Кухмейстера Андрея Христиана Криспа». Хозяйкам предложили два старинных рецепта с использованием сливок и эфирного масла розы, такие десерты предназначались для знатных особ.

Для приготовления блинов по первому рецепту в поваренной книге потребуется один литр подогретых сливок, шесть яиц, шесть желтков и мука. После смешивания ингредиентов нужно добавить 110 граммов топленого масла.

Второй рецепт предназначен для особ из высшего общества. В составе теста используется вино и розовая вода или эфирное масло розы. Для получения изысканного лакомства нужно смешать 100 граммов дрожжей, стакан сливок, четыре яйца, 230 граммов сливочного масло и мука. В тесто также добавляют 230 граммов сахара, ложку соли и один стакан дробленого миндаля.

В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта. В праздничную неделю принято печь блины и сжигать чучело зимы.

Еда Праздники Россия Вино
05 марта 2024, 21:20
Нарышкин рассказал, как умер Навальный
РИА «Новости»
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Алексей Навальный умер своей смертью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», - сказал он.

О смерти оппозиционера стало известно 16 февраля. Навальный скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по делу о мошенничестве, создании и финансировании экстремистского сообщества.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина умер после прогулки. Он потерял сознание, прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти заключенного.

Россия Алексей Навальный

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