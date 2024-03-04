Связь культуры и экономики и их взаимное развитие обсудят на МЭФ-2024

Культура лежит в основе развития любой цивилизации. На протяжении всей истории существования человечества она оказывает взаимное влияние на экономический прогресс городов и государств.

Историческое наследие, реализованное, в том числе, в культурных учреждениях вроде музеев, библиотек, концертных залов и оперных театров проявляется также и в сохранении и возвращении к актуальной городской жизни комплексов заводских зданий, возведенных столетия назад. Туристы охотнее посещают места, в которых рождались и творили великие писатели, художники и музыканты. Очевидно, что культурное развитие сказывается положительно не только на имидже страны, но и на ее экономике, а порой находит отражение и в политических решениях, ведь эти сферы тесно связаны.

Несколько десятилетий не уделялось должного внимания тому, как именно существующие культурные феномены влияют на подрастающие поколения. Пришедшая с Запада культура потребления привела к развитию онлайн-торговли, но свела творческую деятельность к созданию «шлягера года» или «бестселлера года», смысл и суть которых забывались на следующий год. Очевидно, что сейчас подобный подход уже невозможен. Необходимо вновь формировать уникальный путь культурного и экономического развития. В связи с этим в столице России со 2 по 3 апреля пройдет «Московский экономический форум 2024».

Ключевая тема МЭФ-2024, ради обсуждения которой и соберутся владельцы и топ-менеджеры корпораций, агрохолдингов, представители госорганов и общественных организаций, известные академики, экономисты, политологи и культурные деятели - «Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры». Среди заявленных участников - академик РАН Роберт Нигматулин, заслуженная артистка Мария Шукшина, немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк. Зарегистрироваться для участия, а также посмотреть полный список спикеров можно на сайте форума.