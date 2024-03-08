Священник рассказал, кому помогает Матрона Московская

Матрона родилась слепой, в 17 лет у нее отказали ноги, но у нее всегда был богатырский дух, поведал священник. Она умерла в 1952 году, церковь канонизировала святую в 1997 году. Православные 7 марта отмечают Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Вся жизнь Матроны была направлена на помощь прихожанам в обретении Бога. Матронушка молилась за каждого, отметил настоятель. Молитвы к ней всегда будут услышаны. Священник напомнил духовное завещание святой, в котором она призывает рассказывать ей о своих проблемах как живой. Она обещала, что всех будет «слышать и видеть, и помогать».

В Кургане в ноябре 2023 года начали закладку фундамента храма блаженной Матроны Московской. Место под храм освятили еще в 2016 году.