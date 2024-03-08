Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

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О том, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, ответили 83% респондентов. На вопрос о доверии президенту положительно ответили 82% россиян, участвующих в анкетировании.

Всероссийский центр изучения общественного мнения также проводил опрос среди россиян, касающийся их отношения к Путину. Большинство россиян - 79,6% - заявили, что доверяют нынешнему главе государства.

Его работу одобрили 77,3% респондентов.

Подавляюще число жителей готовы пойти на мартовские выборы президента России. Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 75% электорально активных граждан.