Стало известно, когда смогут запустить Запорожскую АЭС
Запорожскую АЭС в Энергодаре могут запустить вновь, когда для этого сложатся подходящие условия. Об этом РИА «Новости» рассказал директор станции Юрий Черничук.
«То, что мы это можем сделать и сделаем, как только будут созданы условия вокруг станции, - это безусловно и бесспорно», - заверил он.
Черничук подчеркнул, что станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии после ряда технических организационных мероприятий. Однако на все эти процессы сейчас «влияет много факторов», в уравнении «очень и очень много неизвестных», так что когда это произойдет, пока неясно.
Все энергоблоки Запорожской АЭС остановили к концу февраля 2024 года. При этом на станции по графику начали ремонт первого блока.
В течение года профилактические работы пройдут на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Персонала и запчастей для этого хватает.