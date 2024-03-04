Стало известно, когда смогут запустить Запорожскую АЭС

«То, что мы это можем сделать и сделаем, как только будут созданы условия вокруг станции, - это безусловно и бесспорно», - заверил он.

Черничук подчеркнул, что станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии после ряда технических организационных мероприятий. Однако на все эти процессы сейчас «влияет много факторов», в уравнении «очень и очень много неизвестных», так что когда это произойдет, пока неясно.

Все энергоблоки Запорожской АЭС остановили к концу февраля 2024 года. При этом на станции по графику начали ремонт первого блока.

В течение года профилактические работы пройдут на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Персонала и запчастей для этого хватает.