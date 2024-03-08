Шура задержал начало концерта в Новосибирске

«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался», - отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что зал был полон гостей. Пришли в основном взрослые поклонники исполнителя. Публика наслаждалась старыми хитами артиста, включая треки «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро». Шура также исполнил несколько композиций других певцов.

На днях певица Кристина Орбакайте заставила посетителей своего концерта томиться в ожидании 40 минут. Кроме того, выступление артистки в московском баре омрачила вышедшая из строя техника.