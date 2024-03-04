Сериал с Акиньшиной победил на фестивале ORIGINAL+

Компания «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT провели второй розыгрыш призов в рамках международной выставки-форума «Россия». Главным призом стал автомобиль Lada Granta.

В церемонии определения победителя и награждении участвовали пилоты LADA Sport ROSNEFT - Максим Туриев и Леонид Панфилов. Участники розыгрыша могли пообщаться со спортсменами, узнать, какие автомобили водят пилоты за пределами гоночной трассы и как за ними ухаживают.

«Конечно, радостно. Пока что еще не осознаю этого», - поделилась эмоциями москвичка.

Первый розыгрыш призов от «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT прошел на ВДНХ в декабре 2023 года. Тогда обладателем новой Lada Granta стал молодой врач из Подмосковья Илья.

Выиграть призы в павильоне «Роснефти» можно и на тематических квизах. В течение всей выставки «Россия» гостей ждут симуляторы кольцевых гонок, гоночный болид Lada Vesta Sport TCR с двигателем мощностью 340 лошадиных сил, а также встречи с пилотами.

«Автомобиль реально заряжен! Победителю стопроцентно повезет, потому что этот автомобиль выигрывал чемпионат России - как в личном, так и в командном зачете. Вы представляете, какой эмоциональный фон?! Сколько эмоций этот автомобиль уже имеет, и сколько он подарит своему будущему владельцу?» - оценил главный приз Леонид Панфилов.

Помимо автомобиля, на ВДНХ разыграли сувениры от «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT. Счастливчики получили билеты на московский этап Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в сентябре, а также уникальную возможность посетить боксы гоночной команды.

Победителем и обладателем Lada Granta стала жительница столицы по имени Алена. Листовку для участия в розыгрыше ей выдали на одной из АЗС «Роснефти».

Принять участие в розыгрыше могли обладатели специальных листовок, которые выдавали с каждым чеком за оплату на АЗС «Роснефти» в Москве, во время хоккейных матчей на «ЦСКА Арене» или в павильоне компании на ВДНХ. Участникам нужно было посетить павильон 2 или 3 марта, чтобы зарегистрироваться и поместить отрывную часть купона в лототрон. Во время розыгрыша автомобиля, состоявшегося 3 марта, необходимо было присутствовать на открытой сцене ВДНХ.