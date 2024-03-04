04 марта 2024, 11:48

Сериал с Акиньшиной победил на фестивале ORIGINAL+

РИА «Новости»
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На третьем фестивале контента от стриминговых платформ ORIGINAL+, прошедшем в столице 28 и 29 февраля, сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной от сервиса Wink завоевал первый приз. Об этом сообщила «Российская газета».

Сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре 7 марта. Он посвящен проблеме женского алкоголизма, а каждая серия завершается QR-кодом, ведущим на страницу организации, помогающей справиться с зависимостью.

В конкурсную программу фестиваля вошло десять сериалов и три телешоу. Фаворитами ставли сериал «Калимба» (18+) от Okko и «Дядя Леша» (18+) от Kion. Кроме того, актриса Юлия Хлынина получила награду за актерскую работу в «Первом классе» (0+).

Ранее фильм «Мальвина» с блогером Анастасией Ивлеевой убрали из расписания. Картина должна была выйти в конце марта.

Награды Сериалы Кино Фестивали
04 марта 2024, 12:04
Третий день ВФМ-2024 начался с песен и танцев
РИА «Новости»
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Третий день Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи начался с песен и танцев. Перед гостями выступят разные артисты, а собравшиеся будут танцевать под музыку.

В программе третьего дня фестиваля были конкурсы, мастер-классы, общение с интересными спикерами. Стенд Подмосковья традиционно привлекал посетителей веселой атмосферой и разнообразными активностями.

Форум начался 2 марта и продлится до 7 марта. На федеральной территории «Сириус» в Сочи собрались около 20 тысяч участников из 180 стран. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин назвал ВФМ-2024 самым долгожданным молодежным событием года. В его организации задействовали почти 100 подмосковных волонтеров. В целом регион представят более 300 человек: спортсмены, студенты, блогеры, тренеры. Делегация Московской области взяла культурное шефство над участниками из Мадагаскара, Брунея и Белоруссии.

Тем временем на стенде Московской области парень из Кыргызстана исполнил зажигательный народный танец под бурные аплодисменты.

Спортсмены Сочи Песни Музыка Фестивали
04 марта 2024, 11:03
МИД России вызвал посла ФРГ
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В МИД России 4 марта вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Это произойдет на фоне утечки разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста. Однако связан ли вызов конкретно с этим, не уточняется. Других деталей источник не привел.

Радиоперехват и расшифровку беседы военных ФРГ опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Офицеры обсуждали, что для подрыва Крымского моста потребуется много ракет Taurus, - и это при том, что официально Германия еще не одобрила поставки этих ракет на Украину. Как отметил сенатор Алексей Пушков , офицеры явно уверены, что решение по вопросу будет положительным.

После утечки в Германии началась паника.

Пушков указал на то, что военные чины страны, похоже, «вновь рвутся в бой» - в ФРГ возмутились не содержанием вскрытого разговора, а тем, что его подвергли огласке. Следовательно, Германия готова к открытому противостоянию с Россией, сделал вывод сенатор.

Германия Дипломатия Россия МИД РФ
04 марта 2024, 10:59
«Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT разыграли новый автомобиль на ВДНХ
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Компания «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT провели второй розыгрыш призов в рамках международной выставки-форума «Россия». Главным призом стал автомобиль Lada Granta.

В церемонии определения победителя и награждении участвовали пилоты LADA Sport ROSNEFT - Максим Туриев и Леонид Панфилов. Участники розыгрыша могли пообщаться со спортсменами, узнать, какие автомобили водят пилоты за пределами гоночной трассы и как за ними ухаживают.

«Конечно, радостно. Пока что еще не осознаю этого», - поделилась эмоциями москвичка.

Первый розыгрыш призов от «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT прошел на ВДНХ в декабре 2023 года. Тогда обладателем новой Lada Granta стал молодой врач из Подмосковья Илья.

Выиграть призы в павильоне «Роснефти» можно и на тематических квизах. В течение всей выставки «Россия» гостей ждут симуляторы кольцевых гонок, гоночный болид Lada Vesta Sport TCR с двигателем мощностью 340 лошадиных сил, а также встречи с пилотами.

«Автомобиль реально заряжен! Победителю стопроцентно повезет, потому что этот автомобиль выигрывал чемпионат России - как в личном, так и в командном зачете. Вы представляете, какой эмоциональный фон?! Сколько эмоций этот автомобиль уже имеет, и сколько он подарит своему будущему владельцу?» - оценил главный приз Леонид Панфилов.

Помимо автомобиля, на ВДНХ разыграли сувениры от «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT. Счастливчики получили билеты на московский этап Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в сентябре, а также уникальную возможность посетить боксы гоночной команды.

Победителем и обладателем Lada Granta стала жительница столицы по имени Алена. Листовку для участия в розыгрыше ей выдали на одной из АЗС «Роснефти».

Принять участие в розыгрыше могли обладатели специальных листовок, которые выдавали с каждым чеком за оплату на АЗС «Роснефти» в Москве, во время хоккейных матчей на «ЦСКА Арене» или в павильоне компании на ВДНХ. Участникам нужно было посетить павильон 2 или 3 марта, чтобы зарегистрироваться и поместить отрывную часть купона в лототрон. Во время розыгрыша автомобиля, состоявшегося 3 марта, необходимо было присутствовать на открытой сцене ВДНХ.

Машины Роснефть ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
04 марта 2024, 10:58
Израиль поменяет песню для «Евровидения» из-за отсылок на атаку ХАМАС
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Представители телерадиовещательной корпорации Kan согласились скорректировать текст композиции October Rain для «Евровидения». Ранее организаторы конкурса увидели в этой песне «политический характер», сообщила компания на своем сайте.

Так, в тексте песни есть строчка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», обозначающее погибших на войне солдат, что посчитали отсылкой к октябрьским событиям прошлого года. Тогда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в результате погибли примерно 1200 человек.

В Kan уточнили, что не разделяют позицию Европейского вещательного союза, не принявшего композицию. Однако решили исправить текст песни по совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы.

По правилам «Евровидения» в конкурсных песнях не должно быть ни политики, ни пропаганды, ни мата, ни рекламы.

Композицию October Rain исполняет 20-летняя Эден Голан, участвовавшая в пятом сезоне российского конкурса «Голос. Дети» в 2018 году. Представлять Израиль на Евровидении-2024 она смогла благодаря победе в национальном шоу Hakochav Haba.

Израиль Евровидение Музыка конкурсы

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