Руководитель делегации Мексики выступил на подмосковном стенде ВФМ

«Тема встречи - „Россия и Мексика: важность культурного и технологического сотрудничества“. Расширяем круг друзей, и это прекрасно», - указали авторы публикации.

На подмосковном стенде работает открытый микрофон, где любой желающий может выступить, рассказать о себе, о своей профессиональной деятельности или даже спеть и станцевать.

Ранее молодежь из Московской области встретилась с иностранной делегацией , которая посетит регион после завершения основной программы ВФМ. Подольская фолк-группа «Канарейка» сыграла с зарубежными гостями в старинную русскую народную игру.

На стенде Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи выступили руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».